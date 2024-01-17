Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!

Kocaeli’de seyir halindeki sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra kazaya sebep oldu. Yaşanan kazada köpek telef olurken otomobildeki 3 kişi yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!

Kocaeli’de sürücüsünün köpeğe çarpmak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıktı. Önce köpeğe sonra bariyere çarpan otomobildeki 3 yolcu yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Eşme ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 PR 569 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü Ahmet O. aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil önce köpeğe ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobildeki 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!

Öte yandan, kaza sebebiyle köpek telef oldu.

Kaza anını anlatan sürücü Ahmet O, "Sol şeritteydim arkamdan sağ şeritten bir araba geliyordu. Kornaya bastı bende yaya geçitlinden bir kişi geçiyor sandım. Biraz sola biraz sağa kırdım meğerse köpekmiş. Direksiyon hakimiyetini kaybettim ve kazayı yaşadım” dedi.

Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!

Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldıAltın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan çapıcı rakam! O hastalık nedeniyle acile başvuruların oranı yüzde 20 arttı!Sağlık Bakanı Koca'dan çapıcı rakam! O hastalık nedeniyle acile başvuruların oranı yüzde 20 arttı!

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!

Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!
Son Haberler
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
Çok Okunanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…