Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!

Kadıköy’de işlediği gasp suçunda aranması olan bir şahıs, polis ekipleri tarafından takip edilerek markette gözaltına alındı.

YAYINLAMA
Google News
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!

Kadıköy’de gasp suçundan aranan bir şahıs, polis ekipleri tarafından markette alışveriş yaptığı esnada yakalandı. Kasada para ödemek için cüzdanını çıkaran şahıs, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yere yatırılarak gözaltına alındı. Aranan şahsın yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARANAN GASP SUÇLUSUNA MARKETTE GÖZALTI

Kadıköy Rıhtım’da geçtiğimiz aylarda bir markette meydana gelen olayda, polis tarafından gasp suçu ile aranan bir şahsı ekipler takibe aldı. Şahsın bir markette olduğunu tespit eden polis, onu başarılı bir müdahale ile yakaladı. Şahıs, alışveriş yaptığı ürünlerin ücretini ödemek için cüzdanını çıkardığı esnada markete giren ekipler bir anda yaptıkları müdahaleyle şahsı yere yatırdı. Ardından vatandaşların şaşkın bakışlarından dolayı çevredeki müşterilere de durumu anlatan ekipler aranan şahsı gözaltına aldı. Yaşanan yakalanma anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Aranan gasp suçlusuna, markette gözaltı!

Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldıAltın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!

Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyorOtomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!
Önüne çıkan köpek kaza yaptırdı! Bariyerlere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı!
Son Haberler
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
Kadıköy'ün göbeğinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın, yerlerde yuvarlandı!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarının kaza ve arızaları, vatandaşları tedirgin etti!
Çok Okunanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Arnavutköy’de silahlı maganda korku saçtı! Çocukların dönme salıncakta eğlendikleri sırada silahlar patladı!
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Önceden çalıştığı fabrikadaki çelik kasayı patlattı! İlk yaptığı şey kendine Iphone 15 almak oldu
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…