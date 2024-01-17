Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

Altın fiyatları Çarşamba'da Altının gram fiyatı dün yeni güne değer kaybıyla başladı ve saat 11.55 itibarıyla %0,5 azalışla 1977 lira seviyesine gerilemişti. Günümüzde de gerileme devam ediyor.
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17 Ocak Gram Altın Ne Kadar?
1.959,73
1.960,03
Altın/Ons Fiyatı
2.024,53
2.024,81
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…
3.135,56
3.204,64
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
12.542,25
12.779,37
Yarım Altın Ne Kadar?
6.251,53
6.409,29