Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

Altın almak ve satmak isteyenler, altın fiyatlarını araştırıyor. 16 Ocak Salı günü gram altın 1977 TL'ye gerilemişti. 17 Ocak bugün, gram altında devam eden düşüş, 1.959 TL seviyesine kadar düştü.

YAYINLAMA
Google News
Altın yatırımcısına iyi haber yok! Gram altın çakıldı

Altın fiyatları Çarşamba'da Altının gram fiyatı dün yeni güne değer kaybıyla başladı ve saat 11.55 itibarıyla %0,5 azalışla 1977 lira seviyesine gerilemişti. Günümüzde de gerileme devam ediyor.

Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!

Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…

17 Ocak Gram Altın Ne Kadar?

1.959,73

1.960,03

Altın/Ons Fiyatı

altin-yatirimcisina-iyi-haber-yok-gram-altin-cakildi.jpg

2.024,53

2.024,81

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…

3.135,56

3.204,64

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

12.542,25

12.779,37

Yarım Altın Ne Kadar?

6.251,53

6.409,29

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
Dul ve yetim aylıkları ne kadar oldu? 4A-4B ve 4C kategorisinde olanların maaşlarına ne kadar zam geldi
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Otomobil sahiplerini üzecek haber! Bu gece yarısı LPG'ye zam bekleniyor
Son Haberler
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Eyüpsultan’da 2 kuzenini silahla öldüren sanığa, 2 kez müebbet!
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
Mahkemeye giden şahıs aracı arızalanınca, trafiğin ortasında bırakıp gitti!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
İzmir’de kozmetik fabrikasında çıkan yangın can aldı!
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Yeni zamlar ile kök maaşları ve SSK, Bağ- kur emekli maaşları ne kadar oldu? İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...
Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı! En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı 10 bin TL, ek zam oranı yüzde 5 oldu
Başkan Erdoğan kabine sonrası açıkladı! En düşük SSK, Bağ-kur emekli maaşı 10 bin TL, ek zam oranı yüzde 5 oldu
Çok Okunanlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı belli oldu: İşte en düşük emekli maaşı!
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Emeklilere ek zam belli oldu: E-devlet çöktü
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Epic Games ile Apple arasındaki davada kritik gelişme
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Ordu’da kız öğrenci yurdunda panik! Arıza yapan asansörün, düştüğünü zannedip çığlık attılar!
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Bakan Şimşek valilere tasarruf uyarısı: Makam araçlarınızı satın, TOGG alın!
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Bu sefer köprüden önceki son giriş: Altın uzmanı, alım için “son fırsat” yorumunu yaptı!
Yorumlananlar
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Kirli ittifak: 16 Ocak Salı tüm gazete manşetleri
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…