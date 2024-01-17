Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

Dün yılın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı. Böylece bankaları promosyo için uyguladığı 10 bin lira üst limiti boşa düşmüş oldu. Bankalar şimdiden yarışa emekli promosyonlarında güncellemeye başladı. Rakamlar şimdiden 15 bin TL'yi buldu.

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Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.

Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.

Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.

Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.

Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

BANKALARIN ÖDEME TABLOSU DEĞİŞECEK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair söz veren emeklilere sunulan nakit promosyon kampanyaları, yıllardır aynı sisteme göre şekilleniyor.

Birçok banka, son olarak 2023 yılında promosyon kampanyalarında güncellemeye giderken, halihazırda promosyon seçeneklerinde üst sınır olan 10 bin liralık emekli maaşı, yeni zamların ardından değişmiş olacak.

GÜNCELLEMEYE GİTMESİ BEKLENİYOR

2024 yılı itibarıyla, dul ve yetim maaşları haricindeki tüm emeklilerin aylıklarının 10 bin liranın üzerinde olması, bankaları mevcut şartlar altında tek tip ödeme sistemine itmekte.

Buna karşın yıllardır promosyon ödemeleri gerçekleştiren bankaların 2024 yılı itibarıyla yeni tablolarını açıklaması bekleniyor.

Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

PROMOSYON RAKAMLARI ŞİMDİDEN 15 BİNLİRAYI BULDU

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, ING Bank ve Katılım Finans, yeni yılda yaptıkları duyuru ile emekli promosyonunu 15 bin liraya kadar çıkarırken, Garanti BBVA, İş Bankası ve birçok özel bankanın da promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.

Yeni emekli maaşları açıklandı, bankaların promosyon savaşı başladı! O bankalar maaşını taşıyana tam ...

MAAŞI FARKLI BANKAYA TAŞIMADAN ÖDEME ALMAK MÜMKÜN

Her ne kadar mevcut sözleşme gereği emekli müşteriler, promosyon sözleşmesini kabul etmeleri halinde 3 yıl boyunca maaşlarını başka bankaya taşımayacaklarına dair söz verse de, maaşı farklı bankaya taşımadan dahi yeni promosyon ödemesi almak mümkün.

Örneğin 3 yıllık sözü karşılığında 2023 yılının ocak ayında 7 bin 500 lira promosyon alan bir emekli, yeni yılda maaşına karşılık 10 bin lira promosyon verilmesi halinde ilave 5 bin lira nakit alma hakkı kazanacak.

7 bin 500 liranın 3 yıllık promosyon tutarı olduğu dikkate alındığında, bir yılın geride kalması halinde ilgili emekli, 5 bin lira ödeyerek mobil uygulama üzerinden emeklilik sözleşmesini iptal edebilmekte. İptal işleminin hemen ardından yapılan yeni başvuru ile emekliye, üç iş günü içerisinde 10 bin liralık ödemesi aktarılmakta.

Böylelikle emekli, 3 yıllık sözünü tazeleyerek 5 bin lira ek gelir sağlayabilmekte. Türkiye’deki yüksek enflasyon ve düşük emekli maaşları, milyonlarca emekliyi promosyon taahhüt süreleri tamamlanmadan yeni söz verme uygulamasına yöneltiyor.

Kaynak: Pencere ve Cumhuriyet Gazeteleri

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