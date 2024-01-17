Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı rakam! O hastalık nedeniyle acile başvuruların oranı yüzde 20 arttı!

Bakan Koca, Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin solunum yolu enfeksiyonlarında artış söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Bakan Koca, “İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için endişe edilecek bir durum yok. Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’ye yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip, sonra RSV ve Covid görülmektedir” açıklamasında bulundu.

“Gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder”

Koca, soğuk algınlığı ve nezle kaynaklı şikayetlerin basit tedbirlerle kısa süre içerisinde geçebileceğini vurgulayarak, “Eğer şikayetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile hekimine başvurmamız gerekir. Önemli bir nokta daha var; kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz ve 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder” ifadelerini kullandı.

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“Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız”

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine ilişkin de konuşan Koca, “Risk grubundaysak aşı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında hijyen, bol sıvı tüketmek ve beslenmeye dikkat etmek gibi birçok faktör daha var. Covid günlerinden kalma tecrübemizin birazını kullanmak bile bu kışı sağlıklı geçirmemizi sağlayabilir” şeklinde konuştu.

“Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65”

Bakan Koca, hastanelerde yer sıkıntısı olup olmadığına dair soruya ise şu cevabı verdi:

“Hastanelerde servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Yani geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul’da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. Yani en fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul’daki bu artıştan dolayı yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla bu süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz.”