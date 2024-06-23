Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…

Önümüzdeki hafta bayramın ardından önemli ekonomik veri açıklamaları gelecek. Fed yetkililerinin yorumları ve önemli enflasyon ve ekonomi büyümeleri açıklanacak.

YAYINLAMA
Google News
Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…

Ekonomik serbest bırakmalar ve diğer olayların odak noktası ile çok önemli bir haftaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftanın ve önemli olayları piyasalar tarafından takip edilecek.

Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?

ABD FED YETKİLİLERİNİN YORUMLARI

Birkaç Fed yetkilisinin bu hafta konuşması bekleniyor. 24 Haziran Pazartesi günü, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee TV'de yer alacak ve ardından San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin konuşması izleyecek.

Salı günü, Fed Hükümeti. Lisa Cook, mevcut ekonomik durum ve Fed'in politika faiz planlarıyla gelecekteki potansiyel hamlesi hakkında konuşabileceği bir konuşma yapacak. Ayrıca, Fed Gov. Michelle Bowman Cuma günü konuşacak.

economic-outlook-800px.jpg

AMERİKA’DAN KRİTİK VERİLER

Önümüzdeki hafta yatırımcılar önemli ekonomik verileri sabırsızlıkla bekleyecek. Mayıs ayı Tüketici Güveni verileri 25 Haziran Salı günü, Tüketici Duyarlılığı (nihai) verileri ise Cuma günü açıklanacak.

Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepkiÖzgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki

Ayrıca, ABD'nin ikinci revizyonu İlk çeyrek için GSYİH verileri 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Özellikle, Cuma günü, Kişisel Gelir, Kişisel Harcamalar ve ABD PCE enflasyon verilerinin yayınlanması planlanıyor.

ABD PCE ve Core PCE enflasyon verileri, mevcut enflasyonist baskının netliği için tüm piyasa gözlemcileri tarafından yakından izlenecek. Yıllık bazda, PCE enflasyonunun bir önceki aydaki %2,7'den Mayıs ayında %2,6'ya düşmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD Çekirdek PCE enflasyonunun da Nisan ayındaki %2.8'den %2,6'ya düşmesi bekleniyor.

Çok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söylediÇok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söyledi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecek
ATM’lerde yeni dönem! 10 lira ve 20 lira verilmeyecek
Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?
Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki
Çok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söyledi
Çok tartışılıyordu: Bakan Şimşek, o sınıfın vergi vermeyeceğini söyledi
Son Haberler
Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…
Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Anız yangısında ölü sayısı artıyor: İşte Diyarbakır ve Mardin’de yaşanan son durum…
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
Uzmanlar uyardı! Yüksek sıcaklıklar göz sağlığını etkileyebilir…
Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak
Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Altın yükseldi mi? 22 haziran güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
Yeni vergi paketi geliyor! Asgari gelir vergisi nedir?
İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak
İslam Memiş altın için net konuştu! Kuyumcularda kuyruk olacak
Yorumlananlar