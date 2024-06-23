Önümüzdeki hafta piyasaları ne bekliyor? Amerika’dan önemli açıklamalar bekleniyor…

Ekonomik serbest bırakmalar ve diğer olayların odak noktası ile çok önemli bir haftaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftanın ve önemli olayları piyasalar tarafından takip edilecek.

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ABD FED YETKİLİLERİNİN YORUMLARI

Birkaç Fed yetkilisinin bu hafta konuşması bekleniyor. 24 Haziran Pazartesi günü, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee TV'de yer alacak ve ardından San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin konuşması izleyecek.

Salı günü, Fed Hükümeti. Lisa Cook, mevcut ekonomik durum ve Fed'in politika faiz planlarıyla gelecekteki potansiyel hamlesi hakkında konuşabileceği bir konuşma yapacak. Ayrıca, Fed Gov. Michelle Bowman Cuma günü konuşacak.

AMERİKA’DAN KRİTİK VERİLER

Önümüzdeki hafta yatırımcılar önemli ekonomik verileri sabırsızlıkla bekleyecek. Mayıs ayı Tüketici Güveni verileri 25 Haziran Salı günü, Tüketici Duyarlılığı (nihai) verileri ise Cuma günü açıklanacak.

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Ayrıca, ABD'nin ikinci revizyonu İlk çeyrek için GSYİH verileri 27 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Özellikle, Cuma günü, Kişisel Gelir, Kişisel Harcamalar ve ABD PCE enflasyon verilerinin yayınlanması planlanıyor.

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ABD PCE ve Core PCE enflasyon verileri, mevcut enflasyonist baskının netliği için tüm piyasa gözlemcileri tarafından yakından izlenecek. Yıllık bazda, PCE enflasyonunun bir önceki aydaki %2,7'den Mayıs ayında %2,6'ya düşmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD Çekirdek PCE enflasyonunun da Nisan ayındaki %2.8'den %2,6'ya düşmesi bekleniyor.

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