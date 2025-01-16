  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu! İşte o görüntüler...

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!
Yayınlanma:

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu! İşte o görüntüler...

Beylikdüzü'nde bir köpeğin, ölmek üzere olan yavrusunu veterinere getirerek yardım istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Adnan Kahveci Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü bir köpek durumu kötü olan yavrusunu ağzında taşıyarak veteriner kliniğinin kapısına bıraktı. Olayı fark eden veteriner teknikeri, köpek yavrusunu alarak tedavi etti.

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Durumu kötü olan ve kalp atışları yavaşlayan köpek yavrusu klinikte yoğun bakıma alındı. Bu arada, anne köpek tedavisi boyunca yavrusunun yanından ayrılmadı.

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Daha önceden hayvanseverler tarafından aynı kliniğe getirilen diğer yavrusu da tedaviye alınan anne köpek, sağlık durumu iyiye giden yavrularının yanına konuldu. Köpek yavrularının klinikteki tedavisi sürüyor.

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Diğer yavruları öldü

Kliniğin sahibi veteriner Baturalp Oğhan, anne köpeğin bir süre önce doğum yaptığını ancak yavrularının öldüğünü, sağ kaldığı düşünülen son yavrusunun ise ölmemesi için hayvanseverler tarafından kendilerine getirildiğini söyledi.

Ölmek üzere olan yavrusunu veterinere götürdü: O, köpeğin şaşkınlıkla izlenen merhamet dersi gündem oldu!

Köpek yavrusunu birkaç gündür beslediklerini anlatan Oğhan, "Biz hepsinin öldüğünü düşünüyorduk. Meğer ölmeyen bir kardeşi de varmış. Annesi son yavruyu bize getirdi, kapının önüne koydu. Tekniker arkadaşımız durumu fark edince içeri aldı. Yavrunun kalbinin attığını fark ettik. Yoğun bakıma aldık. Şu an kardeşiyle birlikte tedavisi devam ediyor. Çok şükür durumu iyi. Şanslıymış da.. Annesine de kavuştu." ifadelerini kullandı.

Tedavi süresince anne köpeğin yavrusunun yanından hiç ayrılmadığını, adeta onu beklediğini belirten Oğhan, "Anne sütü biraz yetersiz kaldığı için mamayla destekliyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Tedavisi kardeşiyle birlikte biraz daha sürecek. Bu süreçte sağlıkları için ziyaretçi kabul edemiyoruz." diye konuştu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Öte yandan, anne köpeğin, yavrusunu ağzında taşıyarak yardım istediği ve klinikteki çalışanlar tarafından yoğun bakıma alındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Prostat Kanseri Nedir? Prostat Kanseri BelirtileriProstat Kanseri Nedir? Prostat Kanseri Belirtileri

Emekliye Bayram ikramiyesi müjdesi! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2025?Emekliye Bayram ikramiyesi müjdesi! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2025?

İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hayat ve Yaşam
Burdur'da kesime götürülen tosun, ortalığı savaş alanına çevirdi!
Burdur'da kesime götürülen tosun, ortalığı savaş alanına çevirdi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş önümüzdeki günlerde açıklayacak: Esnek çalışma modeli geliyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş önümüzdeki günlerde açıklayacak: Esnek çalışma modeli geliyor!
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddi!
Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kalp krizi geçirdi: Yoğun bakıma alınan Özdil'in durumu ciddi!
Bakanlık sosyal medyada paylaşmıştı: Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu!
Bakanlık sosyal medyada paylaşmıştı: Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu!
Geçirdiği kaza engelli bıraksada, mesleğini yapmaya engel olamadı!
Geçirdiği kaza engelli bıraksada, mesleğini yapmaya engel olamadı!
Bakanlık, sosyal medyadan kaçak goril için 'Benceİsmi' etiketiyle isim aradı: Sizce peki ne olmalı?
Bakanlık, sosyal medyadan kaçak goril için 'Benceİsmi' etiketiyle isim aradı: Sizce peki ne olmalı?
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti