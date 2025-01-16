Emekliye Bayram ikramiyesi müjdesi! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2025?

Ramazan ayı ve bayramında yaklaştığımız şu günlerde her yıl iki bayramda emekliye verilen ikramiye şimdiden gündeme gelerek bu yıl emekli ikramiyeleri ne kadar olacak diye merak edilmeye başladı. Peki 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri ne ne kadar olacak? İşte tüm detaylar.

1 7 Bu yıl emekliye ödenecek bayram ikramiyesi​ tutarları heyecanla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılın belli dönemlerde verilen ikramiyelerin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Emekli bayram ikramiyesi için 2025 yılında zam beklentileri artarken SGK​ uzmanı Özgür Erdursun, emekli​ ikramiye ödemeleri için tahminini paylaştı. 2 7 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK 2025? Daha önce asgari ücret zammını nokta atışı ile bilen deneyimli uzman Özgür Erdursun, bu sefer emekli ikramiyeleri için konuştu. 3 7 Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun, bu yıl emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 4 bin TL civarında olacağını, Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere toplam 8 bin TL ikramiye ödenebileceğini açıkladı. 4 7 EMEKLİLERE ÖDENECEK BAYRAM İKRAMİYE TUTARLARI Bayram ikramiyelerinde bu yıl ciddi bir artış beklemediğini ifade eden Erdursun, Mynet'e konuşarak şu ifadeleri kullandı; 5 7 "Belki bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL olacağı düşünülebilir, ancak hükümet bu rakamı 4 bin TL seviyelerine kadar çıkarabilir. 6 7 Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiyeleri ödemeleri kapsamında bu yıl için 3 bin 500 TL ile 4 bin TL bandında değişen bir ödeme yapılacak. 4'er bin lira olmak üzere toplam 8 bin TL ikramiye ödemesi yapılacak." 7 7 EMEKLİYE 5 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ İDDİASI Emekliye ödenecek bayram ikramiyesinin 5 bin TL veya daha fazla olacağına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmazken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.



