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İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!

İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!
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İpsala Sınır Kapısı'nda Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala Sınır Kapısında Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli çalışma sonucu takip ettikleri tırın İpsala Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti.

Polis gözetiminde sınır kapısına götürülen tır, x-ray taramasından geçirildikten sonra arandı.

İpsala Sınır Kapısında Fetö operasyonu: Yunanistan'a kaçarken tır dorsesinde yakalandılar!

Tırın dorsesinde yapılan aramada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan K.T. ve M.T.K. yakalandı.

FETÖ zanlıları, işlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili "insan ticareti" kapsamında gözaltına alınan A.H. ve S.O.Ç. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak:AA

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