Prostat Kanseri Nedir? Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat kanseri, sadece erkeklerde gözlenen prostat bezi hücrelerinde baş gösteren bir kanser cinsidir. Prostat bezinde anormal hücreleri meydana gelip, büyümesi ile ortaya çıkar. Tümör olarak da isimlendirilen anormal büyümelerin tümü kanserli yani kötü huylu değildir. Prostat mesanesinin alt kısmında ve rektumun ön kısmında bulunan küçük ve ceviz biçimdeki bir bezdir. Bu küçük bez, meniyle birleşen sıvıyı salgılayarak spermin gebelik ve hamilelik için sağlıklı olmasını sağlayarak önemli bir rol üstlenir.

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat, erkeklerin pelvisinde yer alan ceviz biçimdeki küçük bir bezdir. Mesanenin yanında yer alır ve ultrasonla muayene edilerek incelenir. Prostat kanseri, prostat bezinde büyüyen bir kanser türüdür. Erkekler için kanserden dolayı ölümlerin ikinci önde gelen sebebidir. Ortalama 10 erkekten 2’sine hayatları boyunca prostat kanseri tanısı konur. Prostatın büyümesi iyi huylu yada kötü huylu olarak görülebilir.

İyi huylu yani kanser olmayan büyümeler;

·Nadiren hayatı riske sokar,

·Çevresindeki hücrelere yayılmaz,

·Vücudun diğer yerlerine yayılmaz,

·Temizlenir ve tekrarlanmaz.

Kötü huylu büyümeler ise;

·Nadiren hayatı riske sokabilir,

·Çevresindeki organ ve hücrelere yayılım gösterebilir,

·Vücudun diğer yerine yayılım gösterebilir,

·Genellikle temizlenebilir fakat nadiren tekrarlar.

Prostat Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Prostat kanserinin ilerlemesinde yaş, genetik faktörler ve hormonal farklılıklar ana risk etkenleri içerisinde yer alır. Özellikle de 50 yaş üzeri erkeklerde daha fazla görülmesi, yaşlanmaya bağlı olarak hücresel farklılıkların hastalıkla alakalı olabileceğiniz düşündürür. Aile geçmişi, sağlıksız beslenme düzeni ve çevresel toksinlere maruz kalmak da riski artıran diğer önemli faktörlerdir.

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Prostat kanseri sebepleri içerisinde yer alan etkenler şunlardır;

·Genetik faktörler,

·Yaşlanma,

·Hormonal dengesizlikler,

·Obezite,

·Sigara ve alkol tüketimi,

·Çevresel toksinlere maruziyet,

·Fiziksel aktivite yoksunluğu,

·Dengesiz yağlanma ve Aşırı beslenme

·Aile geçmişinde prostat kanseri

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanseri belirtileri, diğer pek çok kanser cinsinde olduğu gibi ileri evrelerde baş gösterir ve erken evrede belirti göstermez. Çoğunlukla prostat bezinin dış bölgelerine yakın başladığından dolayı BPH da görülen şikayetlere benzer belirtiler görülür. Fakat hastalığın ileri evrelerinde meydana çıkmaya başlayan semptomlar çoğunlukla şu şekildedir;

·İdrara çıkamamak,

·İdrar esnasında zorlanma ve yanma hissi,

·Mesanenin boşaldığının farkına varmamak,

·Geceleri çok sık idrara çıkmak için uyanmak,

·İdrar akışında zorluk yaşama,

·Otururken rahatsız olmak ya da ağrı yaşamak,

·İdrarda ya da menide kan olması,

·Ağrılı idrar yapma,

·Erekte olmada zorluk yaşama,

·Halsizlik ve yorgunluk

İleri aşamalarda ise yayılıma bağlı olarak;

·Kemik ağrısı ve kırıklar görülebilir.

·Bağırsak işlevlerinde bozukluk,

·Nedeni bilinmeyen kilo kayıpları

·Ayaklarda ya da bacaklarda meydana gelen ödem ve ağrı

Prostat Nasıl Engellenir?

Prostat sağlığını korumak için beslenme rutini, düzenli bir şekilde yapılan egzersizler, bolca sıvı tüketmek son derece önemlidir. Bunların yanı sıra rutin olarak kontrollere gidilmesi de çok önemlidir. Bazı besinlerde bulunan E vitamini, selenyum ve çinko prostata iyi gelerek meydana gelebilecek durumlara karşı koruma sağlar. Bundan dolayı bu vitamin ve mineralleri beslenme rutinine ekleme prostata iyi gelir. Prostat sağlığına iyi gelen hususlar ise şöyledir:

·Rutin bir şekilde egzersiz yapmak,

·İdrar yollarına etki eden prostat problemlerine karşı bolca sıvı tüketmek,

·Likopen, omega-3, çinko gibi yağlar içeren besinler tüketmek,

·Alkol ve kafeinden uzak durmak,

·Rutin bir şekilde kontrollere gitmek.

Anadolu Sağlık Merkezi’ne gelerek sizler de kontrollerinizi düzenli bir şekilde yaptırabilir, herhangi bir durum gözlenmesi durumunda erkenden müdahale ederek olası olumsuzluklara karşı zaman kaybetmeden önlem alınır.