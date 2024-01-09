Okula giderken kızını takip eden şahısı yakalayıp meydan dayağı attı! O şahıs bakın kendini nasıl savundu?

Esenyurt’ta her gün kızının okula giderken bir şahıs tarafından takip edildiği iddia edilince, kızı ile okula giderken aynı şahsın yine takip ettiğini gören baba şüpheliyi sokak ortasında önce dövdü sonra polise ihbar etti. Şüpheli kendisini polise verdiği ifadede bakın nasıl savundu.

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Okula giderken kızını takip eden şahısı yakalayıp meydan dayağı attı! O şahıs bakın kendini nasıl savundu?

Esenyurt’ta bir baba kızını günlerdir okula giderken takip ettiğini iddia ettiği adamı yakalayarak darp etti.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre A.A. isimli şahıs, 5. sınıfa giden bir kız çocuğunu 5 gün boyunca sabahları okula gittiği sırada takip etmeye başladı. Durumu fark eden küçük kız babasına söyleyerek okula onunla beraber gitti.

SOKAK ORTASINDA DAYAK YİYEN ŞÜPHELİ ŞAHIS KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Okula doğru kızıyla yürüyen baba çok geçmeden şahsın kendilerini takip ettiğini fark etti. Şahsın yanına giderek vurmaya başlayan adam, bir süre darp ettikten sonra polis ekiplerine ihbar etti. Sokaktaki diğer vatandaşların da yardımıyla şüpheli, ekipler gelene kadar tutuldu. Olay yerine gelen emniyet güçleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürürken kız çocuğunun ailesi ise şahıstan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, kızı “Köpeklerden korumak için takip ettim” dedi.

Okula giderken kızını takip eden şahısı yakalayıp meydan dayağı attı! O şahıs bakın kendini nasıl savundu?

Konu ile ilgili A.A. ifadesinde aynı saatte işe gittiğini ve kızı sokak köpeklerinden korumak istediği için eşlik ettiğini belirtti. Şahıs adliyeye sevk edilirken darp edildikten sonraki o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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