Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi...
Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsiyle tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla 6 Kasım tarihinde tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi ile tahliye edildi.
Fatma Betül Sayan Kaya ev hapsi şartıyla tahliye edildi
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