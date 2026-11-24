Bahçeli'den parti grubunda zehir zemberek sözler: İster bakan olsun, ister...

Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun. Yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Devlet politikasıdır, yol haritası bellidir" diyen Bahçeli, yolsuzlukla ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı. "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz" diyen Bahçeli, "Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları; Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından olmak suretiyle televizyon ekranları, sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızın, gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan, aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk-İslam âlemine en hâlisane duygularımı, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, 21 Kasım'da Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan astsubay çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz ruhu şad, mekânı cennet olsun.

"ÖĞRETMENLER EN DEĞERLİ REHBERLERDİR"

Bugünkü grup toplantımız anlamlı bir şekilde Öğretmenler Günü'ne tesadüf etmiştir. Öğretmenlik, birçok becerinin yanında kişisel meziyetler gerektiren, bireyi ve toplumu etkileme gücüne sahip, eğitim ve öğretim sürecinin planlanması ve uygulanmasında etkin rol oynayan, sosyal, psikolojik, kültürel ve bilimsel yönü olan, özveriye dayalı, insan odaklı bir meslektir. Eğitim ve öğretim süreçlerinin en baş aktörü olan öğretmenler, bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak konusunda en önemli görevi icra ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Geleceğin eğitimcisini, mühendisini, sağlıkçısını, hukukçusunu, askerini, polisini, sanatçısını, velhasıl toplumun her kesiminde hizmet veren iş gücünü yetiştiren öğretmenlerdir. Elbette ki bu durum sadece hizmet kesimiyle sınırlı değildir. Toplumdaki huzur ve sosyal barış ortamının sağlanmasında, bireylerin sosyalleşip toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerler sisteminin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrolü oynarlar. Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da kuşkusuz onları yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile doğru orantılıdır. Bilgiye erişimin çok daha kolay olduğu günümüzde öğretmenler, doğru bilgiyi ayırt etme, eleştirel düşünme ve etik değerlere sahip olma becerisini de kazandıran en değerli rehberlerdir. Öğretmen eserini aklıyla doğrudan insanın ruhuna işler ve onun geleceğini şekillendirir. Bu yönüyle öğretmenlik sadece bir meslek değil, sabır, sevgi ve adanmışlıkla yürütülen bir sanat ve gönül işidir. Geçmişten günümüze kadar gerçekleştirdiğimiz her hayal ve kurduğumuz her hayat, öğretmenlerimizin attığı temel üzerine inşa edilmiştir. Öğretmenlerimiz hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Bu yüzden öğretmenlerimize her zaman saygı ve hürmet duymak bir vefa borcudur. Öğretmene vefa, onu sınıfta can kulağıyla dinlemekle, emeğine saygı göstermekle başlar. Yıllar geçse de gönül bağını canlı tutmakla devam eder. Bir öğretmene gösterilecek en güzel vefa örneği ise onun öğrettiği bilgi ve değerler sistemini hayatımızın her alanında tatbik etmekten, vatana ve millete faydalı bireyler olarak eserini gururla taşımaktan geçer. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözündeki o büyük sorumluluğu omuzlarında taşıyan bütün öğretmenlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Emekleri, sabırları, sevgileri ve büyüttükleri her fidan adına kendilerine teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum. Selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

"GENÇ KUŞAKLARIMIZIN GELECEKLERİNİ BAŞKA ÜLKELERDE ARAMALARINI HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİK"

Aziz dava arkadaşlarım, öğretmenlerimizin gençlerimiz üzerindeki eğitim ve öğretim sorumluluğu varsa bizlerin de onlara gelecek oluşturacak bir mesuliyetimizin bulunduğunu hatırdan çıkarmamak gerekir. Bu konuda siyasetin en büyük sorumluluğu toplumsal bir vizyon belirleme, uzun vadeli stratejik plan hazırlama, kaynak dağıtımını adil bir şekilde yapma ve gelecek kuşakların hayata katılımını sağlamadır. Gelecekte ortaya çıkacak olayları ve yaşanacak hadiseleri tam olarak bilemesek de mevcut tecrübelerimiz ve edindiğimiz birikim ışığında yaşanacak hadiselerden daha az etkilenmek için yeni stratejiler üretmek gerekliliğinin farkındayız. İyi bir yönetimin, daha doğrusu stratejik yönetimin en dikkat çekici tarafı geleceğin şekillendirilmesidir. Soyut bilgi ve somut veriler ışığında mevcudun analizini yaparak bir planlama çerçevesinde başarıya ulaştırılabilmesidir. Siyaset kurumunda stratejik aklı mutlaka işletmeli, ülkemizin kapasitesini, çevremizdeki gelişmeleri ve olası etkileri, ulaşmak istediğimiz hedefleri açıklıkla belirlemeli ve bu yolda durmadan çalışmalıyız. Ülkemizde kaynakların dağıtımını eşit bir şekilde yapmak, öngörülebilir bir gelecek inşa etmek, gençlerimizin içine doğdukları toplum ve devlet yapımıza güven duygularını sağlayacak ve aidiyet duygularını daha da kuvvetlendirecektir. Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünde, kendilerine fırsat eşitliği içerisinde sunmak hem bir sorumluluk hem de bir zorunluluktur. İçinde bulunduğumuz çağda yeni yetişen genç kuşaklarımızın geleceklerini başka ülkelerde aramalarını hiçbir zaman istemedik. Gelecekte de istemeyeceğiz. Bu toprakların en büyük gücü, en büyük sermayesi bizzat kendi gençliğidir. Bizim temel görevimiz, enerjisi ve yenilikçi ruhu ile geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayallerini, yeteneklerini, ideallerini başka ülkelerin sınırlarında değil, kendi vatanlarında gerçeğe dönüştürebilecekleri iklimi inşa etmektir. Çok değerli öğretmenlerimizin eğitip donattıkları sevgili gençlerimize daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmaktır. Bu, hangi görüş açısından olursa olsun siyaset üstü bir meseledir. Hep de böyle kalmalıdır.

"GENÇLER, ÜLKEMİZİN MİMARI OLMAK İÇİN ÇALIŞIN"

Sevgili gençlerimiz, sizlere de seslenmek istiyorum. Sağdan soldan esen rüzgârların, kısa vadeli heyecanların etkisine kapılmayın. Başkalarının hayallerine ortak olmak yerine ülkemizin mimarı olmak için çalışın. Size söz veriyoruz. Çareyi uzaklarda aramadığınız, çarenin bizzat kendisi olduğunuz bir ülke için çalışacağız. Sizinle birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiğimizde istediğimiz her sonuca ulaşmış olacağız. Bu nedenle Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak gayemizi gerçekleştirmek adına, dün olduğu gibi bugün de Türk gençliğinin heyecanına, enerjisine ve sarsılmaz iradesine talibiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak yarınlara duyduğu büyük inançla hayallerini vatan toprağında gerçekleştirmek isteyen her bir gencimizin gönlüne ve yüreğine içtenlikle talibiz. Eğer yüreklerde buluşursak işimiz olur, ekmeğimiz olur, aşımız olur, bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi ülkemiz olur. Lakin vatan elden gitse gözyaşımız olur.

"ADALETİN TESİSİ ÇOK TEMEL BİR MESELEDİR"

Kıymetli milletvekilleri, partimizin ilk grup toplantısında Yağmur Stratejisi olarak isimlendirdiğimiz siyasetle ilgili iki yeni haritamızı açıkladık. Bu konuda ayrıca basına bazı açıklamalarda bulunduk. Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargı erklerini kapsayan 3 Y'ye yaklaşımımızın olduğunu ifade ettik. Stratejinin yürütme, yasama ve yargı ile ilgili kısımları malumunuz. Bununla beraber yedi başlık hâlinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik. Hâlihazırda bu meselelerin aşılması gereğine işaret ettik. Dünya, bölge ve ülkemiz bağlamında bakıldığında devletimizin uzun vadeli hedefler belirleyebilmesi, milleti bu hedefler etrafında toplayabilmesi, aldığı stratejik kararları uygulayabilmesi için rasyonel politikalar üretmesi gerekir.Bu bakımdan siyasi, idari, hukuki ve kültürel anlamda reformları hayata geçirmek, ülkemizi güçlü bir devlet konumuna yükselteceği gibi insan onuruna, haysiyetine ve şerefine uygun da bir yaşam ortaya koyacaktır. Devlete güveni artıracaktır. Bahsettiğimiz hususlar içerisinde adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Ülkemiz için hangi konuya bakarsak bakalım, yaklaşımımızın hukuk içerisinde olması, meselenin adalet temelli olarak ele alınması gerekir. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması, kuralların herkese eşit ve tutarlı şekilde uygulanması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak, toplumsal barışı ve devlete güveni artıracaktır. Keyfiliğin önüne geçecek ve sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma ortaya koyacaktır. Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam bir şekilde ayakta tutarsak geleceğe de daha sağlam adımlarla yürürüz.Devletin varoluşsal meşruiyeti ve siyasal istikrarının, hukukun üstünlüğüne ve adaletin tarafsız işleyişine duyulan toplumsal inanç ölçüsünde kalıcılık kazanacağını hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamamız gerekir. Tarihimizin her döneminde biz hukuk devletinden ve adaletten yana olduk. Türk siyaset düşüncesinde adalet telakkisinin erken zamanlarında töre, yalnızca yönetilenleri değil, yönetenleri de bağlayan normatif bir sistem olarak işlev görmüştür. Adaleti merkeze alan bu yönetim anlayışında her kim olursa olsun yönetenin asli rolü, halkın haklarını korumak, kuvvetlinin zayıflar üzerindeki tahakkümünü engellemek ve eşitliği sağlamak olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün de değişen bir şey yoktur. Siyaset kurumu olarak bize düşen, hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hangi şart altında bulunursak bulunalım, doğrunun yanında durmak, hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Buradan bir daha ifade ediyor ve herkes tarafından bilinmesini istiyorum ki haksızlığın hüküm sürdüğü her yerde Zülfikar gibi hakkın keskin yüzü olacağız. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın, adaletin tecellisi için Zülfikar gibi boynuna ineceğiz.

"YOKSULLUK ADALET VE DAYANIŞMAYLA AŞILACAK BİR İNSANLIK SINAVIDIR"

Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz. Yoksulluk, ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel boyutları olan çok yönlü bir meseledir. Kimi siyasi eylemlerin veya devletin uyguladığı sosyal politikaların bir parçası ya da sonucudur. Bir yerde yoksulluk varsa yöneticilere ve siyasetçilere doğru kararların alınması ve uygulanması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Sorumluluk sahibi siyasetçi ve yöneticilerin bu hakikate sırtlarını dönmeleri mümkün değildir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek, geçici yardımların ötesine geçerek bunun yapısal nedenlerini ortadan kaldıran ölçülebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Ülkemizde vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerine çözüm üretecek yer siyaset kurumudur. Çağın gerçeğine uygun, insan onuruna, haysiyetine ve şerefine yaraşır bir refah seviyesi, her bir vatandaşımızın ana sütü gibi hakkıdır. Bizim nazarımızda yoksulluk kader değil, adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır. Zira mazlumun sofrasından eksilen her lokma, bizim adalet terazimizde en ağır suçtur. Ve biz bu adalet terazisini dengede tutmaya son derece kararlıyız.

"YOLSUZLUĞA HİÇBİR ŞEKİLDE MÜSAMAHA GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ"

Yoksulluğu ortadan kaldırmanın en önemli araçlarından birisi de yolsuzlukla başarılı bir şekilde mücadele etmektir. Yolsuzluk yalnızca yasaya aykırı davranışlarla sınırlı bir husus değildir. Aşırı tarafgirlik, alınan kararlar veya yerleşik kamu politikalarıyla çelişen tutumlar da dâhil olmak üzere bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve yükümlülüklerin her türlü ihlali de yolsuzluktur. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. Vatandaşın devlete, kurumlara ve sandığa olan inancı sarsılır. Demokratik katılım azalır. Toplum kendi geleceğine yabancılaşır. İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun, bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Haksız kazancın ve kayırmacılığın karşısında dimdik durma azmindeyiz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin, onu kırmaya muktediriz.Aziz vatandaşlarım, eğitim ve istihdam, yoksullukla mücadele etmenin bir başka aracıdır. Devletin sosyal görevleri arasında eğitim önemli bir yer tutar. Eğitimin devletin sosyal görevleri arasında yer almasının sebebi, söz konusu hizmetin planlamaya ihtiyaç duyması, uzun dönemli plan ve programlarla düzenlenmeyi gerektiren yaygın ve geniş kapsamlı bir hizmet özelliği taşıması ve devlet destekli finans olanaklarını gerektirmesidir. Eğitim, çağın gerçeklerine uygun bir biçimde sürekli yenilenen müfredatlarla topluma etkin ve eşit bir şekilde sunulmalıdır. Bu şekilde kültür seviyesi artmış, bilinçli ve sosyal huzura kavuşmuş bir toplum meydana getirmek mümkündür. Kurumsal eğitim amaçsız bir faaliyet değildir. Bu açıdan bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli unsurlardan biri, o ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliğidir. Bu istikamette değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözebilen, çevresiyle iyi ilişkiler geliştirebilen, takım çalışmaları gerçekleştirebilen, mesleğinin gerektirdiği temel bilgi ve becerilere sahip teknik insan gücü yetiştirmeliyiz. Bir tarafta kamusal alanın, diğer tarafta özel sektörün bu konudaki beklentileri bizim açımızdan dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Ve eğitimdeki yetkinlikler ile sektörlerin aradığı nitelikleri ortak noktada buluşturmalıyız. Eğitim ve istihdam arasındaki yapısal uyumsuzluklar yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal politikaları ve siyasi öncelikleri şekillendiren temel bir gündem maddesidir. Bunun için sürdürülebilir kalkınmanın temelini nitelikli eğitim ve planlı istihdamda görüyor ve diyoruz ki: Doğru eğitim, güçlü istihdam, aydınlık gelecek, hep birlikte mutlu yarınlar.

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"ORTA SINIFIN ZAYIFLAMASI ZİNCİRLEME YAPISAL SORUNLARA YOL AÇACAKTIR"

Ülkemizde eğitim ve istihdamın yanında dikkate alınması gereken başka bir husus, orta sınıfın her geçen gün erimesidir. Orta sınıfın sınırları ülke, bölge ve dönemlere göre farklı değişkenlikler gösterse de günümüzde modern toplumda yeniden biçimlenen iş bölümü çerçevesinde eğitim, beceri ve bilgi gerektiren işleri yaptığı için sahip olduğu vasıflar itibarıyla önemli bir yer tutmaktadır. Orta sınıfın erimesi demek, geleneksel olarak toplumun ekonomik ve sosyal dengesini sağlayan orta gelir grubunun alım gücünü yitirmesi, nüfus içindeki payının azalması ve alt gelir grubuna doğru kayması demektir. Orta sınıfın zayıflaması ekonomiden siyasete, eğitimden demografik yapıya kadar toplumun tüm temel sütunlarında zincirleme yapısal sorunlara yol açacaktır. Buna karşı tedbirler üretmek zorunluluktur. Orta sınıfın zayıflaması demek ekonomide iç talebin daralması, büyüme kaybı, borç sarmalı ve finansal kırılganlık, vergi gelirlerinde azalma demektir. Bu durum devletin kamu hizmetlerini finanse etme kapasitesini güçsüzleştirir. Aynı şekilde orta sınıfın zayıflaması toplumsal gerilim ve kutuplaşmaya, beyin göçü ve nitelikli iş gücü kaybına, kültürel ve sanatsal üretimin gerilemesine yol açar. Kurumlara güveni azaltır, her türlü fırsat eşitsizliğini yaratır. İstismarı artırır, toplumsal yaraları derinleştirir. Elbette bu tür örnekler daha da çoğaltılabilir. Ancak meramımızı anlatması bakımından yeterlidir düşüncesindeyim. O zaman sorun neyse teşhisini de biz koyacağız, tedavisini de biz yapacağız. Gerektiği zaman sorumluluk almaktan hiçbir şekilde geri durmayacağız. Toplum iki uca sıkışmasın, refah tabana yayılsın, nefes alsın. Amacımız budur, gayretimiz bunun içindir.

"BASINDA ETİK İLKELER VE DEĞERLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR"

Buradan da basınımıza sesleniyorum. Basın, toplumla ilgili olup elde ettiği bilgi ve düşünceleri işleyerek kamuoyuna ulaştıran kitle iletişim araçları ve kurumların bir türüdür. Bugün dijital mecralarda alanı daha da genişlemiştir. Basın toplumun gören gözü, işiten kulağı, düşünen beynidir. Topluma bilgi ulaştırırken meselelere, aksaklıklara, ilerlemelere atıfta bulunmak suretiyle insanı düşündürür ve daha iyiye ulaşma konusunda faaliyet ortaya koyar. Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Bu açıdan özgür basın önemlidir. Fakat basın da toplumu bilgilendirirken objektif olmalıdır. Her meslekte olduğu gibi basında da etik ilkeler ve değerler göz ardı edilmemelidir. Basının toplumsal değerlerimizi ve kültürel kodlarımızı merkeze alarak program hazırlaması, ülkemizin jeopolitik çıkarlarını ve bekasını hatırdan çıkarmaması, kriz dönemlerinde devlet politikalarına zarar vermemesi önemli bir husustur. Geldiğimiz süreçte ülkemizde basında algı ile gerçek arasındaki çizgi muğlaklaşmış, ahlaki ve hukuki sorumluluk arasındaki denge bozulmuş, bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet aleyhtarlığı gözle görülür hâle gelmiştir. Elbette basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Millî ve manevi değerlere bağlı, toplumun meselelerine gerçekten eğilen basın organlarımızın, habercilerimizin ve gazetecilerimizin olduğunu da biliyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Ancak her meselemiz olduğu gibi basında ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de siyasetçi olarak temel sorumluluğumuzdur. Gerçek bir gazeteci, kalemini menfaatlerin değil, milletin ve hakikatin emrine veren kişidir. Bu nitelikteki gazetecilerimizin kim olduğunu da milletimiz zaten bilmektedir.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN İTİCİ GÜCÜ"

Bu söylediklerim bir eleştiri değildir. Bunlar, kadim zamandan bugüne kadar siyaset kurumunun yerine getirmesi gereken temel gerekliliklerdir. Sağlam bir devlet ve toplum yapısı istiyorsak bunları hatırdan çıkarmamalıyız. Türkiye, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde dışarıdan ve içeriden önemli gelişmeler yaşadı. Olumsuzluklarla karşı karşıya kaldı. Bunlara rağmen önüne çıkan engelleri aştı, ciddi ilerlemeler kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin önemli itici gücü oldu. Millî bir duruşla dışarıya karşı tam bağımsız bir politika takip ederken içeride de sorumlu siyasetin gereklerini yerine getirdi. Küresel salgınlar, bölgesel çatışmalar ve büyük doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda hızlı karar alma süreçleri ve gerektiği zaman devletin anında sahaya inmesi, krizlerin etkin yönetilmesini kolaylaştırdı. Bugün de Cumhur İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam etmektedir ve edecektir. Söylediklerimin tamamı Türkiye ve Türk Yüzyılı'nı inşa etmek ve lider ülke Türkiye vizyonumuzu gerçekleştirmeye matuf düşüncelerimizdir. Siyaset kalibresi düşük olanların bizi ve söylediklerimizi anlamaları mümkün değildir.Aziz ülküdaşlarım, geçmişten bugüne varoluş öykümüzün önemli bir eşiği olan 21. yüzyıl, bizi birçok değişkene bağlı olarak yeni şartlarla yüz yüze getirmektedir. Bu bir gerçekliktir. Gerçekle kavga edilmez. Olguyla münakaşaya girilmez. Bu, insanlığın ortak tecrübesinden damıtılarak gelen bir tecrübedir. Eğer bir siyasetçinin şahsına ve partisine karşı sorumlulukları olduğu gibi kolektif sorumlulukları da bulunmaktadır. İşte bu nedenle bu iki tespitin ışığında yapılması gereken, Türkiye'nin köklü meselelerine nasıl katkı sunulacağı üzerine düşünmektir. Bu, siyasetçinin, siyaset kurumunun, velhasıl herkesin ortak yükümlülüğüdür. Siyaset temel bir toplumsal kurumdur. Siyaset kurumunda da ortak sorumluluklar gerektirdiği zamanlar ve şartlar vardır. Özellikle realpolitik olarak dile getirilen ve siyaset yapma tarzını aşan, bu tartışmanın üstünde devletin ve milletin geleceği gibi yüksek değer ölçüsü içinde ifade edilebilecek olan varoluşsal iradeyi gerekli kılan meseleler tam olarak bu türdendir. Küresel şartların öngörülemezliğine, bölgesel şartların istikrarsızlığına teslim olunduğu, zamanın daraldığı ve tarihin hızlı aktığı bu şartlarda özel olarak her bir siyasetçiye, genel olarak siyaset kurumuna büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu yükümlülük duygusuyla siyasetçi, devlet ve millet adına ahlaki ve politik sorumluluğun gereği olarak içinde bulunduğu bulanık zaman kesitini berraklaştırmayı hedef olarak belirlemeli, buna eksiksiz destek vermelidir. İstikrarı hedefleyen ve öngörülebilir politikalar geliştirerek devlet ve millet adına sağduyulu kararlara imza atacak siyasetçilere ve bunu ameli eyleme dönüştürecek siyaset kurumuna ihtiyacımız her zaman olduğundan daha fazladır. Barış ve huzuru tesis edecek, kardeşlik hukukunu geliştirecek, varoluş irademizi güçlendirecek, daralan zaman ve hızlanan tarih akışında milletin ve devletin menfaatine olanı görecek, destekleyecek ve Türkiye'yi ideal şartlara taşıyacak siyaset kurumuna tam da bu zamanlarda önemli görevler düşmektedir.

"TERÖR, EMPERYALİZMİN MAŞASIDIR"

Bizim Terörsüz Türkiye'den emelimiz, içerideki barış ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Son dönemdeki gelişmeler, terör belasının vatanımızda Türk'ün ve Kürt'ün arasına sokulmuş bir nifak tohumu olduğunu hepimize göstermiştir. Terör, emperyalizmin maşasıdır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe yerinden zıplayanlar da emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine rüzgâr olmaktadır. Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeli, bir o yana bir bu yana savrulmamalıyız. Konunun mahiyetini anlamak ve bunun bir devlet politikası olduğunu, millet menfaatine yüksek bir siyaset ortaya konulduğunu kavramak gerekir. Coğrafyamızda Türk'ün ve Kürt'ün birlikteliğine karşı olanlar, müstevlilerin uşağı olmayı arzulayanlardır. Kim neyi arzularsa arzulasın, biz hak yolunda, hakikat yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bunun için bu anlattıklarımı iyi dinleyin.Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın yapısal sütunlarını oluşturmanın ve bölgesel huzurun en önemli adımı Terörsüz Türkiye'dir. Amacımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın dayanaklarını oluşturmak, tarihsel birikim ve deneyimlenmiş geçmişi referans alıp günün gerçekleriyle sentezleyerek bir dünya inşa etmektir. Kardeşliğimizi güçlendirerek Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmektir. Terörsüz Türkiye yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uyguluyoruz. Çatışmayı değil uzlaşmayı, ayrıştırmayı değil bütünleşmeyi, kavgayı değil barışı savunuyoruz. Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine güveniyoruz. Terörsüz Türkiye'nin ortak aklı ve toplumsal mutabakatı önceleyen, dürüst ve samimi adımlarla ilerleyen, dış dayatmalara kapalı, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirecek bir gelecek inşasının teminatı olduğuna inanıyoruz. Direkt tarihin en çalkantılı tecrübelerine şahitlik etmiş olan Orta Doğu, yine aynı kaderi yaşamakta ve çok ciddi, kırılgan süreçlere maruz kalmaktadır. Hiç kuşkusuz dünya durumundaki istikrarsızlıkların önüne geçilmeye çalışılacak ve düzen inşası için çabalar ortaya konulacaktır. Orta Doğu'da bu düzeni kuracak, tarihsel aklını, devlet geleneğini ve coğrafyaya dair tecrübesini bir düzen inşası için düşünsel ve ameli anlamda hayata geçirebilecek, bütün bölge ülkelerine katma değer üretecek tek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALANLARI BOŞALTMASI ÖNEMLİ BİR ADIM"

Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği, ilk cepheyi tahkim etmek, millî birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve gelecek yüzyılı emin adımlarla inşa etmektir. Terörsüz Türkiye'nin ikinci eşiği terörsüz bölgedir. Bölgede tesis edilecek barış, huzur ve kardeşlik, bölgeyi onlarca yıldır içine düşmüş olduğu sarmaldan kurtaracak, tarihin kalbinin attığı bu bölgede düzen tesis edilecektir. Terörsüz Türkiye politikasıyla beraber bölgede gerçekleşen hadiseler hem milletimiz hem de insanlık için çok önemli ve değerli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle terör örgütünün bölgede çeşitli alanları boşaltması, bunların tespit ve teyidi, geleceğin sağlıklı esaslara bağlanması açısından da önemli bir adımdır. Geçilen her aşama hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri her gün daha fazla belirginleşiyor.Hayatının sebep-sonuç ilişkisini karıştırmış, şaşırmış, enerjisini içeride sonu olmayan mücadelelerle harcayan bir toplum olmayı asla kabul etmeyeceğiz. Varsa bir hastalığımız, teşhisini biz koyacak ve tedavisini biz yapacağız. Kısır döngü içine hapsedilmiş bir Türkiye özlemi duyanlara, istikrarsızlığa teslim olmuş bir bölgenin tehlikelerini göremeyenlere, küresel akla teslim olmuşlara sesleniyorum. Buna izin vermeyeceğiz. Birçok defa ifade ettiğim gibi ne Türk'ün düşmanı Kürt ne de Alevi'nin düşmanı Sünni'dir. Olmamalıdır ve olmayacaktır. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Temel toplumsal meselelerin yükünü omuzlarında hissetmeyen siyasetçi sadece sorun konuşur, çözüm konuşamaz. Çünkü ona dair vicdanı gelişmemiştir. Sürekli bir şekilde hukuksuzluğu meşrulaştırma ve popülerleştirme arayışı, doğal olarak sorun çözmeyi değil, temel meseleleri çarpıtmayı ve gerçeklerden kopmayı tahkim eder. Hiç kimsenin sahte dünyasında anlam aramayız. Bizim seçimlerimiz tarihsel tecrübemizde mevcuttur. Devlete ve millete adanmışlığımızın tanığı yakın tarihimizdir. Bu kutlu davada binlerce kişi milletimizin ve devletimizin geleceği için canlarından, yarlarından ve ailelerinden vazgeçmiştir. Hayatta her fedakârlık değerlidir ama hayattan feragat etmek, yüksek bir cesarete sahip olanların nişanesidir. Bunun ağırlığını omuzlarında hissetmeyen, bunun sorumluluğunu yüreğinde taşımayan söze dayalı milliyetçilik sadece sesten ibarettir. Biz ise bu millet ve devlet uğruna gözünü kırpmadan canından vazgeçenlerin sorumluluğunu yüreğimizde taşıdığımız gibi gelecekte bu toprakların hiçbir evladının canından feragat etmesine meydan vermeyecek bir ideali hayata geçirmeye çalışıyoruz. Büyük ideallerimizi gerçekleştirme yolunda aramızda tefrikaya yer yoktur. İç cephemizi tahkim etme adına bir olacağız, birlikte olacağız. Aramızda ayrıyı gayrıyı koymadan, binlerce yıllık kardeşlik hukuku ve gelecek düşüncesiyle hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşacağız. Eğer biz bu kararlılığımızı korursak kim Türk'ü karşısına alacak, kim ideallerimize, irademize ket vuracak? Kim Türk'ün tasavvuruna sınır koyacaktır? Konuşmamı nihayetlendirirken ülkemizle birlikte bölgemizde de barış, huzur ve kardeşliğin kök saldığı günlerin gerçekleşmesini temenni ediyor, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum."

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