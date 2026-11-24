Aksaray-Nevşehir yolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Aksaray-Nevşehir kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ve AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberine göre, Aksaray-Nevşehir kara yolunun Alayhan mevkiinde Ankara'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü devrildi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

112 ve AFAD Ekipleri Bölgede

Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara ulaşılması ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.