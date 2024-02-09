DEM Parti'nin Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'

CHP Esenyurt teşkilatının terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük için başlattığı özgürlük nöbetine CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı nöbeti ziyaret ederek destek verdi ve 'Naçizane desteklerimizi sunduk' paylaşımında bulundu.

YAYINLAMA
Google News
DEM Parti'nin Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'

DEM Parti geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı.

CHP'DEN DEM'E ÖCALAN ZİYARETİ

Doğu illerindeki bu yürüyüşe bağlı olarak DEM Parti binalarında da 'adalet nöbeti' adı altında bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle eylemler düzenleniyor.

Bir araya gelen DEM Partililer, Öcalan'ın posterleri önünde oturup sloganlar atıyor, eylem yapıyor.

DEM Parti'in Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki DEM Parti binası da İstanbul'daki eylemlerin merkezi haline geldi.

HDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılarHDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar

DEM PARTİ'NİN ÖCALAN EYLEMİNE CHP'DEN ZİYARET

CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı buradaki nöbeti ziyaret ederek destek verdi.

CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün başkanlığındaki heyetin Öcalan posterleri önünde slogan atılan binayı ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
DEM Parti'in Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'

SKANDAL PAYLAŞIM: "NAÇİZANE DESTEKLERİMİZİ SUNDUK"

CHP'li başkanın ziyarette bağlama çaldığı anlara ilişkin fotoğrafların servis edildiği paylaşıma şu not düşüldü:

Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği.

KAYNAK: HABER7

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!
Milliyetçi Hareket Partisi, 55 belediye başkan adayını açıkladı!
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Son dakika! Başak Demirtaş, aday olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur
Son Haberler
Drone fabrikası kurma vaadiyle 5 milyarlık vurgun! "Paralar nerede" sorusuna şoke eden yanıt!
Drone fabrikası kurma vaadiyle 5 milyarlık vurgun! "Paralar nerede" sorusuna şoke eden yanıt!
Fatih’te öldürülen ‘Ramazan hoca’nın dava dosyasının kapatılma iddiasına, avukatından yalanlama!
Fatih’te öldürülen ‘Ramazan hoca’nın dava dosyasının kapatılma iddiasına, avukatından yalanlama!
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!
Elindeki döner bıçağıyla saldırdığı Zabıtayı, hastanelik etti!
Hesaplar karıştı, son seçimleri bilen araştırma şirketi yeni anket sonucu yayınladı! Peki Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?
Hesaplar karıştı, son seçimleri bilen araştırma şirketi yeni anket sonucu yayınladı! Peki Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde?
İBB, Başkan Adayı Murat Kurum festival etkinliğinde vatandaşlara seslendi:
İBB, Başkan Adayı Murat Kurum festival etkinliğinde vatandaşlara seslendi:
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Tuzla örgütü zorbalığa sarıldı
Seçimleri kaybedeceğini anlayan CHP Tuzla örgütü zorbalığa sarıldı
SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat, Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan duyurdu: Maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?