DEM Parti'nin Terörist başı Öcalan eylemine CHP'den destek ziyareti: 'Naçizane desteklerimizi sunduk'

DEM Parti geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı.

CHP'DEN DEM'E ÖCALAN ZİYARETİ

Doğu illerindeki bu yürüyüşe bağlı olarak DEM Parti binalarında da 'adalet nöbeti' adı altında bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle eylemler düzenleniyor.



Bir araya gelen DEM Partililer, Öcalan'ın posterleri önünde oturup sloganlar atıyor, eylem yapıyor.





İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki DEM Parti binası da İstanbul'daki eylemlerin merkezi haline geldi.

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DEM PARTİ'NİN ÖCALAN EYLEMİNE CHP'DEN ZİYARET

CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı buradaki nöbeti ziyaret ederek destek verdi.



CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün başkanlığındaki heyetin Öcalan posterleri önünde slogan atılan binayı ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



SKANDAL PAYLAŞIM: "NAÇİZANE DESTEKLERİMİZİ SUNDUK"

CHP'li başkanın ziyarette bağlama çaldığı anlara ilişkin fotoğrafların servis edildiği paylaşıma şu not düşüldü:



Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği.

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KAYNAK: HABER7