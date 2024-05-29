Sokak Hayvanları ile ilgili yasa tasarısı Meclis’te! Sokak köpekleri uyutulacak mı?

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemenin çalışma taslağı uzun süredir gündemdeydi. Konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İlgili bakanlıklar tarafından başıboş sokak köpekleri hakkında hazırlanan taslak, Meclis'teki parti grubumuza ulaştırıldı" dedi. Bu taslağı milletvekilleri değerlendirecek.

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Taslakla ilgili olarak Bakan Tunç, "Biz "Hayvanları Koruma Kanunu" çıkarmış olan bir iktidarız" dedi. Hayvanlara zarar verenler için cezaları yükselttik. Bu konuda ısrar ediyoruz. Bununla birlikte, çocuk ve yaşlılara yönelik saldırıları önlememiz gerekiyor. Bunun için yasal düzenleme gerekli olduğunu belirtti.

"Hem hayvanları korumak hem de insan sağlığını tehdit eden durumları ortadan kaldırmak gerekiyor" diyen Bakan Tunç, konuyla ilgili çözümde dengenin önemine dikkat çekti. Sokak köpeklerinin uyutulması ile ilgili bir soruya Bakan, "Bunlar Meclis'te tartışılması gereken konular" dedi.