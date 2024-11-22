Netanyahu için flaş karar! Hangi ülkelerde tutuklanacak?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yaov Gallant, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, mahkemenin kararını "saçma ve antisemitik" olarak tanımladı ve Netanyahu'nun baskılarına boyun eğmeyeceğini ve savaşın tüm hedeflerine ulaşana kadar geri adım atmayacağını açıkladı.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant için tutuklama emri çıkarma kararını İsrailli siyasetçiler de kınadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tutuklama kararlarının ardından "Adalet için karanlık bir gün" diye konuştu. İnsanlık için kötü bir gündü.

İsrail'in yeni Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Tutuklama emirleri, tamamen antisemitizmle kararmış, uluslararası adalet sistemini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde aşağı çeken ahlaki bir utançtır" dedi.

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Dış Politika Şefi Josep Borrell, UCM'nin tutuklama emirlerinin siyasi olmadığını, aksine saygı gösterilmesi ve uygulanması gerektiğini belirtti.

Borrell, "Mahkemenin tüm taraf devletleri, Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri de dahil olmak üzere, bu mahkeme kararını uygulamakla yükümlüdür" dedi.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Herkesin uluslararası hukuka uyması gerçekten önemli."

Kanada, uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını belirtti.Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin “UCM'nin bağımsızlığına saygı duyduğunu” söyledi.

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Veldkamp, "Gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz" diyor.ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın "UCM'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini" belirtti.

Ancak Lemoine, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi durumunda Fransa'nın onu tutuklamayacağını veya tutuklamayacağını belirtmedi ve bunun "yasal olarak karmaşık" olduğunu söyledi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu belirtti.

UCM'nin kararına saygı duyduğu ve önemli kararların uygulanmasında kendisine yardımcı olabilecek herkesin bunu "acil bir şekilde" yapması gerektiği belirtildi.İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın müttefikleriyle birlikte kararı nasıl yorumlayacağını ve birlikte nasıl hareket edeceğini değerlendireceğini söyledi.

Tajani, "UCM'ye destek veriyoruz" dedi.... "Mahkeme siyasi değil, yasal bir rol oynamalıdır" dedi.