Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak

Uzun süre Türkiye gündeminde olan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kim neden işlediği henüz ortaya çıkmazken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni bir açıklama gelerek, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. diyerek açıklamada bulundu.

1 16 Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor" ifadelerini kullandı. 2 16 Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kuran kursundan çıkıp evinde gittikten sonra kaybolan ve 8 Eylül'de evinden 1,5 kilometre mesafede Eğertumaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. 3 16 Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amca ile cesedi gömen itirafçının da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu. 4 16 "ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR" Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerektiğine vurgu yapan Vali Zorluoğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor. 5 16 Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. 6 16 Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. 7 16 Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım. 8 16 Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı. 9 16 MEZARI YENİDEN AÇILDI Öte yandan geçtiğimiz günlerde, soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi. 10 16 Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. 11 16 Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. 12 16 Açılan mezar tekrar kapatıldı 13 16 NE OLMUŞTU? Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Köyü'nde yaşandı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, saat 15.15'ten sonra kayıplara karıştı. 14 16 En son okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin Güran, tam 19 gün boyunca arandı. Ancak umutlar yerini hüzne bıraktı. Küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. 15 16 Dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşandı. 16 16 12 KİŞİ TUTUKLANDI Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.



