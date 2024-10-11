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Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak

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Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak
Uzun süre Türkiye gündeminde olan Narin Güran cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kim neden işlediği henüz ortaya çıkmazken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan yeni bir açıklama gelerek, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. diyerek açıklamada bulundu.
Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 1 116

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 2 216

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kuran kursundan çıkıp evinde gittikten sonra kaybolan ve 8 Eylül'de evinden 1,5 kilometre mesafede Eğertumaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 3 316

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, aralarında anne, ağabey ve amca ile cesedi gömen itirafçının da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Güran cinayetine ilişkin konuştu.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 4 416

"ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerektiğine vurgu yapan Vali Zorluoğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir başsavcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, il jandarmamızın ve emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 5 516

Bu adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 6 616

Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 7 716

Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. Sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasını da beklemek lazım.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 8 816

Konu adli bir konudur, adli sürecin devam ettiği bir konuyla ilgili çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 9 916

MEZARI YENİDEN AÇILDI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 10 1016

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 11 1116

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 12 1216

Açılan mezar tekrar kapatıldı

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 13 1316

NE OLMUŞTU?

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Köyü'nde yaşandı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, saat 15.15'ten sonra kayıplara karıştı.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 14 1416

En son okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin Güran, tam 19 gün boyunca arandı. Ancak umutlar yerini hüzne bıraktı. Küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 15 1516

Dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır Valisinden son dakika Narin Güran açıklaması! Adli süreç devam ediyor, cinayet her yönüyle açığa çıkacak 16 1616

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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