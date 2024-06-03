Muzlar çürüyorsa bunu yapın! 1 ay bile taze kalıyor

Diğer meyvelerle saklanan muzların ürettiği etilen gazı, diğer meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırabilir. Bu nedenle muzları diğer meyvelerden ayırın.

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Oda sıcaklığında muzlar hızla büyür ve çürür. Sonuç olarak, muzları serin bir yerde saklayın. Buzdolabında saklarsanız olgunlaşmayı geciktirebilirsiniz. Bununla birlikte, buzdolabında sakladığınızda muz kabukları siyahlaşabilir, ancak içleri yenebilir.

Eğer muzlarınız çok olgunlaştıysa ve yemekte zorlanıyorsanız, muzları dilimleyip dondurabilirsiniz. Dondurulmuş muzları dondurma veya smoothie yapmak için kullanabilirsiniz.

Muzları püre haline getirirken veya dilimlerken limon suyu sıkarak kararmalarını önleyebilirsiniz. Muzları oksidasyondan koruyan limon suyu antioksidanlar içerir.

Muzların çürümesini önlemek ve raf ömrünü uzatmak için bu basit teknikleri kullanabilirsiniz. Bu, daha uzun süre lezzetli ve sağlıklı muz tüketmenizi sağlar.