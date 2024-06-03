Muzlar çürüyorsa bunu yapın! 1 ay bile taze kalıyor

Muzlarınız hemen kararıp çürüyorsa çözümü çok basit! 1 aya kadar kalıcı oluyor. Yazımızı okuduktan sonra muzları çok daha uzun süre tüketeceksiniz.

YAYINLAMA
Google News
Muzlar çürüyorsa bunu yapın! 1 ay bile taze kalıyor

Diğer meyvelerle saklanan muzların ürettiği etilen gazı, diğer meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırabilir. Bu nedenle muzları diğer meyvelerden ayırın.

Yumurta yoksa bunu yiyin! Yumurtadan 10 kat daha faydalıYumurta yoksa bunu yiyin! Yumurtadan 10 kat daha faydalı

Vücudunda ben olanlar bunu bilmiyorsunuz! Her benin farklı anlamı varVücudunda ben olanlar bunu bilmiyorsunuz! Her benin farklı anlamı var

Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay olduKocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu

Oda sıcaklığında muzlar hızla büyür ve çürür. Sonuç olarak, muzları serin bir yerde saklayın. Buzdolabında saklarsanız olgunlaşmayı geciktirebilirsiniz. Bununla birlikte, buzdolabında sakladığınızda muz kabukları siyahlaşabilir, ancak içleri yenebilir.

muzlar-curuyorsa-bunu-yapin-1-ay-bile-taze-kaliyor.jpg

Eğer muzlarınız çok olgunlaştıysa ve yemekte zorlanıyorsanız, muzları dilimleyip dondurabilirsiniz. Dondurulmuş muzları dondurma veya smoothie yapmak için kullanabilirsiniz.

Muzları püre haline getirirken veya dilimlerken limon suyu sıkarak kararmalarını önleyebilirsiniz. Muzları oksidasyondan koruyan limon suyu antioksidanlar içerir.

Muzların çürümesini önlemek ve raf ömrünü uzatmak için bu basit teknikleri kullanabilirsiniz. Bu, daha uzun süre lezzetli ve sağlıklı muz tüketmenizi sağlar.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vücudunda ben olanlar bunu bilmiyorsunuz! Her benin farklı anlamı var
Vücudunda ben olanlar bunu bilmiyorsunuz! Her benin farklı anlamı var
Yazın bol bol erik yiyin! Eriğin bu faydasını kimse bilmiyor
Yazın bol bol erik yiyin! Eriğin bu faydasını kimse bilmiyor
Yazın bikini giymek isteyen kadınlar! 3 kuralla göbeğinizi yok edin
Yazın bikini giymek isteyen kadınlar! 3 kuralla göbeğinizi yok edin
7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…
7 saatten az uyku kolestrol ve kalp krizi seviyelerini artırabilir…
Son Haberler
Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede
Türk-İş verileri duyurdu! Türkiye’de açlık sınırı rekor seviyede
Bir başıboş köpek saldırısı daha! Güvercin beslemek isterken canından oluyordu
Bir başıboş köpek saldırısı daha! Güvercin beslemek isterken canından oluyordu
Muzlar çürüyorsa bunu yapın! 1 ay bile taze kalıyor
Muzlar çürüyorsa bunu yapın! 1 ay bile taze kalıyor
Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?
Survivor'da kim elendi, kim veda etti? 2 Haziran Survivor’da kim elendi?
Güneş ışınları, vücudun D vitamini karşılıyor: İşte olumlu etkileri…
Güneş ışınları, vücudun D vitamini karşılıyor: İşte olumlu etkileri…
Uykusunu alamayanlar bunu yapsın! 8 saat uyuyup uykusuz kalıyorsanız nedeni bu
Uykusunu alamayanlar bunu yapsın! 8 saat uyuyup uykusuz kalıyorsanız nedeni bu
Çok Okunanlar
Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları
Sigaraya yeni zam geldi! 3 Haziran itibariyle güncel sigara fiyatları
Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu
Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor
Rasim Ozan Kütahyalı'nın yeni aşkını gören inanamıyor
Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı
Küçükçekmece’de çöken bina panik yarattı! Naci Görür olası deprem için senaryoyu anlattı
Stres tepkilerini daha çok tetikliyor: Bu 6 besini vücuttan eksik etmeyin!
Stres tepkilerini daha çok tetikliyor: Bu 6 besini vücuttan eksik etmeyin!
Sadece 3 adımda hayatınızı düzene sokun!
Sadece 3 adımda hayatınızı düzene sokun!
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'