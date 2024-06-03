Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu

Katherine, kocası ile annesinin ilişkisini öğrendikten sonra yaşadığı ihaneti sosyal medyadan dile getirdi. Katherine, ikilinin dört aydır yasak aşk yaşadığını belirterek, "Kocamın annemle ilişkisi vardı." “Beni suçlayarak cesaret buldular” dedi.

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Kocasıyla annesini yakaladı! O kadının söyledikleri olay oldu

Sosyal medyada Katenacious olarak bilinen Katherine, dört ay boyunca kocası ve annesinin devam eden ilişkilerini fark ettiği anı 90 bin takipçisine paylaştı. "Kocamın annemle ilişkisi olduğunu öğrendiğimde dehşete düştüm" diyen Katherine, mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten bir TikTok paylaşımı yaptı. Ayrıca tüm bunları yaparken doğum sonrası bir depresyonla uğraştım.İlişkileri yaklaşık dört ay sürdü ve sonunda suçüstü yakalandılar.

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“Annem Evime Yerleşti”

İhanetin doğruluğunu kanıtladıktan sonra çocuklarını alarak evi terk ettiğini belirten Katherine, "Çocuklarımla birlikte hemen oradan ayrıldım" dedi. Kızlarımla birlikte ayrıldığım gece annemin evime yerleştiğim geceydi. "Şimdi evlilik planlarını yapıyorlar" dedi.

TikTok kullanıcıları, şu anda 266.000'den fazla beğeni alan klip karşısında şaşkına döndü. Sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Vay canına" dedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Sonrasında seni suçlama cüretinde bulunuyorlar" dedi. Bu gerçekten inanılmaz" dedi.

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