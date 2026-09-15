Gökyüzünün Genç Mucitleri Malatya'da Ödüllerine Kavuştu

Malatya'da TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 'Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları' yarışmalarında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında Malatya'da düzenlenen İHA Yarışmaları sona erdi. 110 takım arasından dereceye giren takımlar için Tulga Havalimanı’nda ödül töreni düzenlendi.

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Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ile birlikte kurum ve kuruluş temsilcileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnsansız Hava Araçları yarışlarından dolayı deprem görmüş ve umutların yeniden yeşerdiği bir şehirde bilim ve teknolojinin konuşuyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uluslararası sistemin çöktüğü yeni bir cahiliyet döneminin yaşandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:

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"O yüzden bizim hayatta kalabilmemiz için başta savunma sanayi olmak üzere yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak, ülkemizi daha güçlü ve daha bağımsız hale getirmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli teknoloji hamlesini hayata geçiriyoruz. Yıllardır bu alana yatırım yapıyoruz. Bizler kendimizi geliştirmeliyiz. O nedenle siz gençlerin bu alana ilgili oldukça önemli."

'FİKİRDEN PROJEYE'

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ise başarılı bir mühendis, bilim insanı ve teknoloji girişimcisi olmanın her şeyi ilk seferinde doğru yapmak olmadığını belirterek, "Karşılaştığı problemi yeniden incelemek neden olmadığını anlamak ve daha iyisini yapabilmek bizim için en büyük kazanımdır. Sizlerin yaşlarınızda başlayan merak, ileride teknolojilerin başlangıcı olacak. Bugün bu yarışmada fikirden projeye, projeden ürüne birçok şey ürettiniz. TÜBİTAK olarak bizlerin hedefi merak eden, araştıran ve üretmek isteyen gençlerimize destek olmak. Biz biliyoruz sizler sadece var olan teknolojiyi kullanan değil, onu anlayan, geliştiren ve dünyaya teknoloji sunan insanlar olacaksınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları takdim edildi.