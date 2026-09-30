TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı: GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen festivalde alana giren çocuklar, özellikle hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi ve araçların önünde bol bol fotoğraf çektirdi.
Resmi açılış saat 14.00'te, Solotürk öğleden sonra uçacak
İlk günün takviminde sahne hazırlık ve video gösterimlerinin ardından T-70 Paraşüt Atlayışı, Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu, Paramotor Gösteri Uçuşu, S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu, S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi, S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu ve Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu yer alıyor. Gün içinde sahnede bilim şovları da izlenebilecek.