TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını açtı: GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi

Giriş ücretsiz, dijital kayıt şartı var

Yetkililer, 4 Ekim'e kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında kapılarını açacak festival için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu, ancak girişlerin hızlandırılması adına dijital ziyaretçi kaydının önceden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kentin farklı noktalarından havalimanına ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Yoğun katılımın festival boyunca katlanarak artması bekleniyor.