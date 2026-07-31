  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri göz kamaştırdı!

Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri göz kamaştırdı!

İlk prototipi 2024 yılında ilk uçuşunu yapmıştı.... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, NSosyal hesabından milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri göz kamaştırdı!
Yayınlanma:

Milli muharip uçak KAAN, uçuş öncesi taksi testlerine başladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, NSosyal hesabından milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntülerini paylaştı.

Paylaşımla, KAAN'ın henüz nihai boyası uygulanmayan yeni prototipinin pistte ilerlediği görüntüler kamuoyuna sunuldu.

Görüntülerde, KAAN'ın yeni prototipinin yer testleri kapsamında uçuş öncesi taksi testlerine başladığı görüldü.

Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri göz kamaştırdı!

KAAN'ın ilk prototipi 2024 yılında ilk uçuşunu yapmıştı.

Milli muharip uçak KAAN'ın yeni görüntüleri göz kamaştırdı!

İlk uçuşun ardından yeni bir faza geçen KAAN'ın uçuş testleri devam edecek olan yeni prototiplerinin üretimi yapıldı. Projenin test ve geliştirme aşamaları, çok daha gelişmiş sistem mimarisine sahip olan P1 ve P2 prototipleriyle devam ediyor.

Türkiye genelinde internet krizi! TürkNet'te neden kesinti oldu? Dev şirketten açıklama geldi!Türkiye genelinde internet krizi! TürkNet'te neden kesinti oldu? Dev şirketten açıklama geldi!

Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangın bakın nasıl çıkmış? Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı!Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangın bakın nasıl çıkmış? Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı!

Bakanlık tek tek ifşa etti: Bakın iki ilimizde vatandaşa et diye ne yedirmişler!Bakanlık tek tek ifşa etti: Bakın iki ilimizde vatandaşa et diye ne yedirmişler!

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Teknoloji
KAAN'ın yolu açıldı: Türkiye'ye F110 Motorları satışı izin aldı
KAAN'ın yolu açıldı: Türkiye'ye F110 Motorları satışı izin aldı
Yüksek Performanslı All in One PC Modelleri ve Teknik Seçim Rehberi
Yüksek Performanslı All in One PC Modelleri ve Teknik Seçim Rehberi
Cep telefonlarında önemli değişiklik: Bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında önemli değişiklik: Bugün yürürlüğe girdi
Togg'un piyasaya çıkacak 3 yeni modeli için geri sayım başladı!
Togg'un piyasaya çıkacak 3 yeni modeli için geri sayım başladı!
İhbarlarda dijital yenilik: 10 saniyelik videolarla bildirim dönemi, işte detaylar...
İhbarlarda dijital yenilik: 10 saniyelik videolarla bildirim dönemi, işte detaylar...
KIZILELMA dünyaya açılıyor: BAYKAR ve Endonezya imzarı attı
KIZILELMA dünyaya açılıyor: BAYKAR ve Endonezya imzarı attı
Türkiye'nin savaş uçağı, Eurofighter Typhoon ilk kez SAHA 2026’da
Türkiye'nin savaş uçağı, Eurofighter Typhoon ilk kez SAHA 2026’da