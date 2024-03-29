Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!

Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulunarak, Ankara’da Alevi vatandaşların Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok’u destekleyeceklerini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!

Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, Ankara’da Alevi vatandaşların Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok’u destekleyeceklerini söyledi.Alevi Dedesi Kanaat Önderi Museyip Erdoğmuş, katıldığı bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’daki tüm alevi dedeleri adına konuşan Erdoğmuş, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’a destek vereceklerini açıkladı.

Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!

CHP 100 YILLIK DOSTLARINI DEM’E TERCİH ETTİ”

Alevilerin neden CHP'yi desteklemeyeceklerini tek tek altını çizerek anlatan Erdoğmuş şöyle konuştu:

“Alevi demek, yol arkadaşı demektir. Alevilik dosttur, yarenliktir; canını düşünmeden yaren olmaktır. Koltuk düşünmeden Hacı Bektaş Veli'nin ordugahında, Atatürk'ün yolunda can vermektir. Biz, bugüne kadar inancımıza, törelerimize uygun olarak hiçbir karşılık beklemeden Atamızın partisi gördüğümüz CHP'ye yarenlik yaptık. Boyumuzun ne uzadığını ne de kısaldığını ancak biz yoldan dönmedik. İstedik ki, bizim dost gördüğümüz CHP, biz kapıdan çıkarken yüzümüze tükürmesin; istedik ki çocuklarımızın önünde bizi aşağılamasın; istedik ki, kültürümüzle, örfümüzle dalga geçmesin; istedik ki yolda bulduğu DEM’i 100 yıllık yoldaşına tercih etmesin. Belli ki çok şey istemişiz. Yolları açık, bahtları güzel olsun. Allah akıl, irfan, ihsan eylesin."

Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!

"BİZE KİM DESTEK VERİYORSA ONU DESTEKLEYECEĞİZ"

"Biz kendi yolumuzda, Allah, Muhammed, Ali yolunda, pirimiz Hacı Bektaş yolunda ve Atatürk'ün yolunda devam edeceğiz. Muhammed'in ordugahına, Ali'nin ordusuna, Muhammed'in ocağına kim destek veriyorsa, biz de ona destek veriyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında kim Atatürk Cumhuriyet Kulesi yapıyorsa ona destek veriyoruz. Yıllardır Keçiören'de kim Alevilere kol kanat geriyorsa ona destek veriyoruz. Alnımız ak, başımız dik; Turgut Altınok diyoruz. Canımızı, malımızı Atadan yadigar başşehrimiz Ankara'mızı Turgut Altınok'a emanet ediyoruz.”

Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!

Kaynak: Haber7

Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!

PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacakPTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak

Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacakEmekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin ve satıcının arasındaki makasa dikkat çekti!TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin ve satıcının arasındaki makasa dikkat çekti!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki konuşmasında emeklilere müjde verdi!
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı
Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa depremi! İl ve ilçe başkanları istifa edip AK Partiye katıldı
Son Haberler
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi sosyal medyayı harekete geçirdi!
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Uzmanlar "Seçim psikolojisine" dikkat çekti: "Yatıştırıcı davranmak faydalı olacak"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 500 konutu hak sahiplerine teslim etti!
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 500 konutu hak sahiplerine teslim etti!
Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!
Türkçe artık bu ülkede resmi dil olacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: “DEM benim Kürt kardeşimin iradesini işportaya çıkarmıştır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuştu: “DEM benim Kürt kardeşimin iradesini işportaya çıkarmıştır”
Özgür Özel, Akşener’e yüklendi! ''Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz?"
Özgür Özel, Akşener’e yüklendi! ''Dün öptüğünüz surata, bugün nasıl tükürüyorsunuz?"
Çok Okunanlar
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
29 Mart 2024 Cuma günü tüm burç yorumları nelerdir? O burç sahipleri aman dikkat!
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
Emekliye hükümetten fatura müjdesi! 1500 liranız cepte kalacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
PTT 50 bin TL kredi veriyor! Anında hesaba yatacak
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildiriminde şok gerçek!
Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildiriminde şok gerçek!
Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Ali Tombaş Ramazan’da kapı kapı dolaşarak seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Cumhurbaşkanı meydanlardan seslendi: “Emeklilerin yanındayım”
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı