Süper Lig’de nefes kesen hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu…

Süper Lig’de 36. haftada tüm maçlar aynı anda oynandı. Saat 19’da başlayan müsabakalarda yine şampiyonluk düğümü çözülemedi. Heyecanın son dakikalara kadar sürdüğü mücadelelerde şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmadı.
Ligin alt sıralarında ise ateş hattı çok sıcak olduğunu gösterdi. Sürpriz sonuçlarla son sıralar değişti.
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ŞAMPİYONLUK HEYECANI SÜRÜYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-2 kazanarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
Fenerbahçe ise, Trendyol Süper Lig’in 36.haftasında Mondihome Kayserispor’u konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 93’e yükseltti ve takibini sürdürdü.
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LİGİN ALT SIRALARI KARIŞTI
Düşme Potasında yer alan Gaziantep FK, Pendikspor, Konyaspor, Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Hatayspor maçları heyecan dozu yüksek oldu. Ancak düşme tehlikesi tüm takımlar için devam etti. Sadece Konyaspor, adlığı 3 puanla biraz daha rahatladı.
36. HAFTANIN SONUÇLARI
- Karagümrük 2-3 Galatasaray
- Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
- Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
- Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
- Sivasspor 0-1 Başakşehir
- Konyaspor 3-0 Samsunspor
- Adana Demirspor 1-6 Gaziantep FK
- Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
- Hatayspor 2-1 MKE Ankaragücü
- Pendikspor 2-1 Çaykur Rizespor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- Galatasaray: 99 Puan
2- Fenerbahçe: 93 Puan
15- MKE Ankaragücü 39 Puan
16- Gaziantep FK 38 Puan
17- F. Karagümrük 37 Puan
18- Hatayspor 37 Puan
19- Pendikspor 36 Puan
20- İstanbulspor 16 Puan