Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı izleyenleri şok etti! Yeni bölümde neler var?

Kirli Sepeti 30. Bölüm Fragmanı, NOW TV'nin sevilen dizisi. Yeni bölümde neler olacağını gösteren fragman yayınlandı.

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Kirli sepeti 30. Bölüm fragmanı izleyenleri şok etti! Yeni bölümde neler var?

Kirli Sepeti, NOW'un popüler dizisi. Özellikle Kirli Sepeti dizisinin fragmanı, seyirciyi heyecanlandırdı. Bu dizi, 12 Mayıs Pazar günü Now TV'de yayınlanacak.

Bu Hafta Kirli Sepetinde Neler Olacak?

Kirli Sepeti'nde Yavuz, Hayriye ile karşılaştığında kendini saklamasını ister. Hayriye Songül ve Medine'den Yavuz'u gizlice saklayacak. Bir anda Hayriye de Levent ve Yavuz arasında kaldı. Medine de Murat'a olan aşkından dolayı son derece heyecanlıdır. Hayriye Yavuz'un evlilik teklifi onaylanacak mı? Songül ne yapacak?

Now TV'de beğeniyle izlenen Kirli Sepeti dizisinin son yeni bölümünün 12 Mayıs günü ekranlarda olacak.

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