CHP'de skandal akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor! Eşini daire başkanı kardeşini satın alma müdürü yaptı

CHP'li belediyelerde tepki çeken akraba atamalarının ardı arkası kesilmeyerek her geçen gün yeni bir akraba ataması haberleri gelmeye devam ediyor. Bir skandal akraba ataması bu sefer Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden gelerek, eşini daire başkanı kardeşini satın alma müdürü yaptı.

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CHP'de skandal akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor! Eşini daire başkanı kardeşini satın alma müdürü yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimin hemen ardından başlayan 'akraba ataması' furyası devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in duruma tepki göstermesine rağmen CHP'li belediye başkanları geri adım atmıyor.

EŞİNİ DAİRE BAŞKANI, KARDEŞİNİ SATIN ALMA MÜDÜRÜ YAPTI

Bursa Büyükşehir ve Kırşehir Belediyeleri'ndeki torpilli atamaların ardından bir haber de Eskişehir'den geldi.

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez'in eşini daire başkanı, kardeşini müdür yaptığı belirlendi. Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez, ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı kardeşi Aytekin Bükülmez ise ESKİ'de satın alma müdürü olarak atandı.

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GERİ ADIM ATAN YOK!

Özgür Özel'in 'akraba atamaları'na ve atamaları yapan belediye başkanlarına karşı yaptığı bu hamle bazı belediye başkanları tarafından uygulanıp tepki çeken atamalar geri alınırken, bazı belediye başkanları ise Özel'e 'rest' çekercesine geri adım atmadı. CHP'li başkanlar torpilli atamalarında ısrar etmeye devam etti.

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Akraba kontenjanından atanan ve görevlerine devam eden diğer isimler şu şekilde sıralanıyor;

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak atadığı kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı göreve devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın atadığı CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt göreve devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve devam ediyor.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinde ortaklık yaptığı avukat Merve Fidem Barut, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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