MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci çıkar mıydı?

Seçimler sonrası çok tartışılan emekliye verilmeyen zam seçim sonuçlarını etkiledi tartışmalarına son noktayı MetroPOLL araştırma şirketi yaptığı anketle koymuş oldu. İşte Metropol anketinin seçimlerden sonra yaptığı ve çok çarpıcı sonuçların çıktığı anket sonucu.

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MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci çıkar mıydı?

MetroPOLL Araştırma Şirketi, CHP'nin birçok ilde açık ara farkla kazandığı 31 Mart seçimlerine ilişkin çarpıcı bir anket yayımladı. Emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti'nin yerel seçimden birinci olma ihtimalini araştıran şirketin "Emekli maaşlarına zam yapılsa seçim sonuçları etkilenir miydi?" sorusuna seçmenin 48,2’si “Evet” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” dedi.

MetroPOLL Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı Nisan 2024' anketinde seçim öncesi zam bekleyen emeklilerin maaşında artış yapılmaması araştırıldı. 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde toplam 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara, “Sizce emekli maaşlarına zam yapılsaydı AK Parti yerel seçimden birinci parti olarak çıkar mıydı?” sorusu yöneltildi.

MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci parti olur muydu?

Ankete katılanların yüzde 48,2’si “Evet, çıkardı” derken; yüzde 45,9’u “Hayır, çıkmazdı” diye belirtti. Yüzde 5,9’u ise “fikrim yok/cevap yok” dedi.

Ankette sonuçlar partiler üzerinden de analiz edildi. Buna göre AK Parti'lilerin yüzde 66’sı “Evet” dedi. CHP’lilerin ise yüzde 38,2’si “Zammın sonuçları değiştireceği” görüşünde.

MetroPOLL'den seçim sonrası çok çarpıcı anket! Erdoğan emekliye zam yapsaydı AK Parti seçimlerde birinci parti olur muydu?

MHP seçmeninin yüzde 62,7’si zammın sonuçları değiştireceğini düşünürken, DEM Parti’de bu oran yüzde 31,6’da kaldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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