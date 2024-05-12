Protestoların gölgesinde Eurovision yarışması tamamlandı: Kazanan ülke İsviçre oldu

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması bu sene hiç olmadığı kadar büyük ses getirdi. Malmö Arena'dan canlı olarak yayınlanan Eurovision kupası İsveç'ten İsviçre'ye teslim edildi. Kazanan şarkı Nemo tarafından seslendirilen “The Code” oldu.

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PROTESTOLARIN GÖLGESİNDE GELEN ŞAMPİYONLUK

İsviçre’den Nemo, İsrail'in dahil edilmesi ve şok bir çıkış üzerine protestoların gölgesinde kalan dolu bir rekabetin ardından The Code ile 68. şarkı yarışmasını kazandı.

İsviçre, 68. Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. Yarışmaya İsrail’in dahil edilmesi ve büyük finalin başlamasından sadece birkaç saat önce Hollandalı yarışmacının diskalifiye edilmesi büyük olay oldu.

YILLAR SONRA GELEN BAŞARI

İsviçre, önceki yıllardaki kötü sonuçlar nedeniyle yalnızca 1995, 1999, 2001 ve 2003'te yarışmayı kaçırdı. Bu da o zamanki kurallara göre yarışmadan düşmek anlamına geliyordu.

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2024 Eurovision Nemo'nun sonucu, İsviçre'nin bir Büyük Final'de İlk 10'da bitirdiği sadece dördüncü başarı oldu.

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EUROVİSİON 2024: İLK BEŞ YARIŞMACI

İsviçre: Nemo - Code

Hırvatistan: Bebek Lazanyası - Rim Tim Tagi Dim

Ukrayna: Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa ve Maria

Fransa: Slimane - Mon Amour

İsrail: Eden Golan - Hurricane

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