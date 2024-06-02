Mourinho Türkiye’de! Mourinho kimdir?

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho İstanbul'a geldi.

Mourinho, sabah saatlerinde Londra'dan kalkan uçak, saat 14.50 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında kendisini bekleyen helikoptere binen deneyimli teknik adam, kaldığı otele götürülecek.

Portekizli teknik adam bu akşam 19.00'da Ülker Stadı'nda imza atacak.

Jose Mourinho kimdir?

26 Ocak 1963'te Setúbal, Portekiz'de doğdu José Mourinho. İngiliz medyası, Portekizli teknik direktör ve eski profesyonel futbolcu Mourinho'yu "The Special One" olarak adlandırıyor. Mourinho, gelmiş geçmiş en yetenekli teknik direktörlerden biridir ve aynı zamanda tüm zamanların en etkili teknik direktörleri arasında yer almaktadır.

Mourinho, Portekiz liginde orta saha oynadı. 24 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı ve önce Sporting ve Porto'da Sir Bobby Robson'ın asistanlığını yaptı. Ardından, hem Robson hem de halefi Louis van Gaal yönetimindeki Barcelona'da yardımcı antrenör olarak çalıştı. Mourinho, Porto'nun ilk teknik direktörü olarak Porto'yu Portekiz Ligi, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Bu başarılardan sonra Mourinho Chelsea'ye transfer oldu ve iki kez Premier Lig şampiyonu oldu.

Mourinho daha sonra Inter'e geçti ve Serie A'da iki kez şampiyon oldu ve 2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni bir kez daha kazandı. Real Madrid'de antrenör olarak çalıştıktan sonra Chelsea'ye döndü ve bir kez daha Premier Lig şampiyonluğu kazandı. Manchester United'ı yönettikten sonra Tottenham Hotspur'a transfer oldu. Mourinho, Roma'da oynarken İtalyan ekibiyle UEFA Konferans Ligi kazandı.