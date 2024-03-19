Gram altında yön mü değişiyor? İslam Memiş, iki karara dikkat çekti!

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, gram altın hakkında konuştu. Hem gram hem ons hakkında açıklamalarda bulunan uzman isim yatırımcıyı yakından ilgilendiren bilgiler verdi.

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İSLAM MEMİŞ’TEN KRİTİK ALTIN YORUMU

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın hakkında konuştu. Haftalık değerlendirmede bulunan Memiş, destek seviyeleri hakkında da görüş bildirdi. İslam Memiş’in açıklamaları şu şekilde oldu;

“Ons altında 2125 dolar güçlü destek seviyesini bu hafta içinde takip edeceğim. Geçen haftayı 2154 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Yaklaşık 8 dolarlık bir gerileme daha oldu.

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Buradan hızlı bir dönüş yapan bir trend göreceğiz. Bu hafta için takip edeceğimiz bant aralığı 2125-2180 dolar aralığı.”

GRAM ALTIN REKORDA

“Gram altın TL fiyatı dün serbest piyasalarda 2483 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Ons altında bir geri çekilme gördük. Ancak gram altında bu geri çekilmeleri güçlü dolar nedeniyle göremiyoruz. Yukarıda 2500-2700 lira direncini takip etmeye devam edeceğim.”

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FAİZ KARARLARINA DİKKAT

“ABD'de Fed faiz kararı açıklanacak. Haziran ayında faiz indirimlerine başlayacak mı sorusu yanıt arıyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var.”

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