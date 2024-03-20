Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!

Malatya’da meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Yaşanan feci kazada 1’i ağır 5 vatandaş yaralandı.

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Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!

Malatya’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanında döndü. Kazada 1’i ağır 5 yaralandı.

Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!

ARAÇDAKİ YARALI SIKIŞTIĞI YERDEN ZORLUKLA ÇIKARILDI

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 S 1353 plakalı servis aracının yavaşlamasıyla başlayan kazada 7 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan bir yaralı uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.

Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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