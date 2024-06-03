Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in kararı ne olacak...

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Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?

Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in kararı ne olacak...

Mısır Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Biden'ın ateşkes anlaşmasına olumlu yanıt verdiğini duyurdu. İsrail'in kararı bekleniyor...

Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?

BİDEN'IN SUNDUĞU ATEŞKES ANLAŞMASI

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm esirlerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elindeki ölen rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

Mısır'dan ateşkes hamlesi: Hamas olumlu yanıt verdi, İsrail'in kararı ne olacak?

NETANYAHU'NUN NİHAİ KARARI BİLİNMİYOR

Dün İsrail basını Tel Aviv'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi önerisinin ana hatlarının çoğunu kabul ettiğini yazsa da İsrail'im nihai kararı bilinmiyor...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nde tüm hedefleri gerçekleşinceye kadar savaşın devam etmesinde ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

Hamas da İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini kabul etmesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyeceğini belirtmişti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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