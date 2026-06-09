MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır’dan Başkan Ahmet Cin’e Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır ve beraberindeki heyet, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i makamında ziyaret etti.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette ilçe gündemi ve yerel yönetim çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Pendik’e yönelik hizmetler ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır ve beraberindeki heyeti belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı iyi dileklerin iletildiği ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.