MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır’dan Ankara Çıkarması

MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Ankara’da bir dizi önemli ziyaret ve programa katıldı.

TBMM Grup Toplantısı’ndan Anıtkabir’e, MHP Genel Merkezi’nden Başbuğ Alparslan Türkeş’in kabrine uzanan program, birlik, beraberlik ve vefa mesajlarıyla dikkat çekti.

MHP İstanbul İl Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Ankara programına MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır öncülüğünde katılan heyet, ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenen MHP Grup Toplantısı’nda yer aldı.

Kır ve beraberindeki ilçe yöneticileri ile Pendik Belediye Meclis Üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme ilişkin değerlendirmelerini ve stratejik mesajlarını yakından takip etti.

Grup toplantısının ardından Pendik heyeti, TBMM Başkan Vekili Celal Adan’ın daveti üzerine gerçekleştirilen öğle yemeği programına katıldı. Eyüp Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada teşkilat çalışmaları, yerel yönetimler ve siyasi gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara temaslarını sürdüren Muharrem Kır ve beraberindeki heyet, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz öncülüğünde Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunan heyet, ardından MHP Genel Merkezi’ne geçerek parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

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Programın son bölümünde ise Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Kurucu Genel Başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş’in anıt mezarı ziyaret edildi. Dualarla gerçekleştirilen vefa ziyaretinde Türkeş’in fikirleri ve siyasi mirası bir kez daha yad edildi.

Ankara programı, teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içerisinde verdiği güçlü görüntüyle tamamlanırken, heyet ziyaretlerin ardından İstanbul’a döndü.