CHP'de büyük şok: Merkez yönetim kurulu düştü, Özgür Özel ekibinden 28 isim Parti Meclisi'nden istifa etti!

Son dakika... Özgür Özel ekibinden 28 isim CHP Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kriz üstüne kriz yaşanıyor. Mutlak butlan kararı, grup konuşması, ihraç derken gözlerin çevrildiği Parti Meclisi toplantısı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

28 İSİM İSTİFA ETTİ

CHP'de Özgür Özel'e yakın isimler Parti Meclisi'nden ayrılma kararı aldı. 'Mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

MERKEZ YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ

İstifa karalarıyla Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

İHRAÇ KARARI ALINMIŞTI

Dün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında 9 milletvekilinin kesin çıkarma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı alınmıştı.

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