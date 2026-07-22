Bakan Bayraktar, üniversiteye başlayan öğrencilere müjdeyi verdi: Aylık 13 bin 750 lira başarı bursu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, görev alanlarına giren konularda kariyer yapmak isteyen gençler için ilk destek programını hayata geçirdi. 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek. İşte detaylar...

Bakanlığın belirlediği 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri, 1-15 Eylül’de https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden başvurularını yapabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu ayın başında bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Araştırma Burs Programları başlatacağını duyurmuştu. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride kurgulanan program, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.

YKS İLE AYNI GÜN AÇIKLANDI

TENMAK Araştırma Burs Programları’nın ilki, YKS sınavının açıklandığı gün, Bakan Bayraktar tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

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ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİN İLK GÜNÜNDEN DESTEK

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Bayraktar, “2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13.750 TL başarı bursu sağlayacağız.” dedi.

GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Bakan Bayraktar, “Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz.” ifadelerini de kullandı. Başvuru tarihlerinin 1-15 Eylül 2026 olduğunu paylaşan Bakan Bayraktar, paylaşımında, burs başvurusunun yapılabileceği internet sitesi bağlantısına da yer verdi.

27 LİSANS PROGRAMI

Başarı bursu çağrısına, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

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