Altın uçtu gidiyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatları yükseliş ivmesini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 7 Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatları yükseliş ivmesini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları... 2 7 Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisi altın fiyatlarını yükselişe geçirdi. İran ile ilgili diplomatik görüşmelerin devam edeceği sinyalleri, piyasaları tedirgin etse de, güvenli liman talebi altın fiyatlarını destekliyor.

3 7 Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde altın fiyatları yükseliş ivmesini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. İran ile ilgili diplomatik temasların devam edeceğine yönelik sinyallere rağmen piyasalardaki tedirginlik altını desteklemeye devam ediyor. 4 7 Son olarak İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, arabulucu rol üstlenen Pakistan’ı ziyaret ederek İslamabad yönetiminden diplomatik çabalarını sürdürmesini talep etmişti. Ancak sahada süregelen gerilim, güvenli liman talebini canlı tutuyor. 5 7 SPOT ALTIN 4.140 DOLARI AŞTI Artan taleple birlikte spot altın, ons başına 4.140 dolar seviyesini aşarak 10 Temmuz’dan bu yana kaydettiği en yüksek seviyeye ulaştı. 6 7 Ağustos vadeli ABD altın kontratlarında da paralel bir yükseliş gözlenirken, ons altın piyasada halihazırda yüzde 1,25 artışla 4.128 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 1,2 yükselişle 6226 TL seviyesinde. 7 7 Fiyat hareketlerinde yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta gerçekleştireceği kritik faiz kararı öncesindeki yatırımcı pozisyonlanmaları da etkili oluyor. Piyasalarda Fed'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağı beklentisi öne çıkıyor.



