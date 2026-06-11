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LGS ve TYT öncesi Tuzla'da sınav stresiyle baş etme yolları konuşuldu

Tuzla Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla “Sınav Stresi ile Baş Etme Yolları” semineri düzenledi.

LGS ve TYT öncesi Tuzla'da sınav stresiyle baş etme yolları konuşuldu
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LGS ve TYT öncesi Tuzla'da sınav stresiyle baş etme yolları konuşuldu

Tuzla Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla “Sınav Stresi ile Baş Etme Yolları” semineri düzenledi.

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Tuzla Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen seminerde, konuşmacı Samet Aktaş öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere özel olarak düzenlenen etkinlikte, sınav sürecinde karşılaşılan stres ve kaygının yönetilmesine yönelik yöntemler ele alındı.

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ZAMAN YÖNETİMİ VE ODAKLANMA KONULARINDA BİLGİLER VERİLDİ

Seminerde, sınav öncesi ve sınav anında uygulanabilecek teknikler, motivasyonun korunması, zaman yönetimi ve odaklanma konularında bilgiler paylaşıldı. Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı programda, sınav döneminin daha sağlıklı ve verimli geçirilmesine yönelik öneriler sunuldu.

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SINAV GÜNLERİ 13-20 VE 21 HAZİRAN

Bu yıl LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ise 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü uygulanacak.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir sınav dönemi diliyor, hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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