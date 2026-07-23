Emekli maaşlarının zam farkı hesaplara yatıyor: İşte o tarihler...

SGK tarafından yapılan açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Buna göre, söz konusu zam farkları hak sahiplerinin hesaplarına 24 Temmuz 2026 tarihinde yatırılacak.Ödemeler, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacak.