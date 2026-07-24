Petrolün 100 doları aşması Altının seyrini değiştirdi! Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Altın, Fed toplantısı öncesi baskı altında. Jeopolitik gerilim ve Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması, küresel piyasaları etkiledi. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma, güncel altın fiyatları...

1 9 Petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi. Altın, Fed toplantısı öncesi baskı altında. Jeopolitik gerilim ve Brent petrolün 100 doların üzerine çıkması, küresel piyasaları etkiledi. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Temmuz 2026 Cuma, güncel altın fiyatları... 2 9 Kızıldeniz’de tırmanan jeopolitik gerilim ve Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, küresel piyasalarda enflasyon ile faiz baskısını artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) kararları öncesinde ons altın haftanın son işlem gününde geri çekilse de haftalık bazda primli seyrini koruyor. 3 9 Kızıldeniz'de Husilerin iki Suudi petrol tankerini hedef alması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile Husilere karşı “büyük bir askeri karşılık” verileceğini açıklaması piyasaları hareketlendirdi. Sıcak gelişmenin ardından perşembe günü yüzde 7 sıçrayan Brent petrolün varil fiyatı, Mayıs ayından bu yana ilk kez 100 dolar kritik eşiğini aştı. 4 9 FED ÖNCESİ ENFLAFSYON KAYGILARI ALTINI BASKILADI Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyon endişelerini yeniden hortlatması, Fed’in faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağı algısını güçlendirdi. Bu durum güvenli liman altındaki satış baskısını artırdı. 5 9 Önceki seansta kaydettiği yüzde 2’lik kaybın ardından cuma günü de yüzde 0,4 gerileyerek 4.030,09 dolar seviyesine çekildi. Altın, çarşamba günü test ettiği iki haftanın zirvesinden bu yana toplamda 130 dolardan fazla değer kaybetti. 6 9 Gram altın ise şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 6130 TL'den alıcı buluyor. 7 9 Spot gümüş günlük bazda yüzde 0,7 düşüşle 57,29 dolara gerilse de haftalık bazda yüzde 2,5 yükseliş performansı sergiledi. 8 9 GÖZLER FED'DE Piyasaların odağında gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı yer alıyor. Politika faizinin sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılırken, uzmanlar piyasaların Eylül ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini fiyatladığını belirtiyor. 9 9 Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) da perşembe günü faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ancak Sonbahar için faiz artırımı seçeneğini masada tuttu.



