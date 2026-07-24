Akaryakıta dev zam kapıda: Bu zam kontak kapatır, işte tabelaya yansıyacak yeni fiyatlar!

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan ve bölgeye yayılan savaş hali ile Rusya-Ukrayna krizinin uzaması, petrol tedarikinde ciddi sorunlar yaratıyor. Gün geçtikçe azalan stokların piyasalarda oluşturduğu baskı, yurt içindeki akaryakıt ürünlerine dev bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.