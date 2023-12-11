MasterChef Kim elendi? MasterChef kim gitti? Masterchef All Star'da elenen isim belli oldu! İşte elenen isim!

TV 8'de yayınlanan juri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı Masterchef All Star 2023 yarışmasında sona gelindikçe heyecan doruğa çıkmaya başladı. 10 Aralık 2023 akşamı MasterChef'e veda gecesi yaşandı. bu akşam yapılan eleme yarışında bir yarışmacı Masterchef All Star 2023 hayallerine veda etti. Peki MasterChef Kim elendi? MasterChef kim gitti? Tüm detaylar haberimizde

BİR YARIŞMACI DAHA MASTERCHEF ALL STAR 2023 HAYALLERİNE VEDA ETTİ

MasterChef'te eleme potasında nefesler tutuldu. 'MasterChef kim gitti, elendi?'' sorusu yanıt buldu. İzleyiciler 'MasterChef kim gitti'' sorgulatmasına yöneldi. All Star'da şampiyon olmak isteyen yarışmacılar tüm kozlarını paylaştı. TV8'de yayınlanan, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elenen ismi belli oldu. Peki, bu pazar elenen isim kim oldu? İşte 10 Aaralık 2023 Pazar gecesi yarışmaya veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te elenen isim bu akşam belli oldu. Yarışmaya veda eden kişi, bu sezon ilk kez puanlama sistemiyle belli oldu.

Esra

Cemre

Dilara

Kıvanç

MasterChef'in ilk turunda Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara arasında torik ile yaratıcılık oyunu oynandı. Her yarışmacı aynı üründen farklı bir tarzda yaratıcılıklarını zorladıkları ürünü elde etti. Birinci tur oylamasında alınan puanlar şu şekilde oldu:

Esra 14

Dilara 18

Kıvanç 19

Cemre 15

Yarışmanın ikinci turunda şeflerden Mehmet Şefin tabağı ön plana çekti. Istakoz ağırlıklı menüde 'bisque', püre de yer aldı. Zor bir tabak olarak adlandırılan Mehmet şefin tabağını en iyi yapan yarışmacı eleme potasından kurtulan isim oldu.

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Mehmet şefin ıstakoz adlı tabağı yarımşacıları bir hayli zorladı. Sade yağda pişen ıstakozu en iyi yapan hayallerine veda etti. Istakoz kabuklarında yapılan sos yarışmacıların kaderini belirledi.

MasterChef yarışmasının fragmanında; ''Tarih tekerrürden ibarettir.'' sözü dikkat çekti. Yarışmanın jüri üyelerinden Somer şefin tanıtımdaki bu sözü gecenin elenen ismini de belli etti.

MasterChef Türkiye'nin 2. oyununda Kıvanç 38 puanla ilk 9'a yükseldi. Kıvanç, ''İlk 9'da olmak güzel, üç tane güzel başarılı arkadaşım burada. Tebrikler. Bundan sonraki her pota çok zor, herkes çok başarılı ben 2022'nin tek yarışmacısı olarak kaldım. Ailemin sorumluluğu üzerimde. O yüzden ilk dokuza kaldığım için mutluyum.'' dedi.

MasterChef Türkiye'nin 2. oyununda potadan kurtulan bir diğer isim 35 puan alan Esra oldu. Esra, ''Son dokuza girmek benim için çok güzel. Öldürmeyen acı yine güçlendirdi. 11. potadan da çıktık. Değmeyin keyfime.'' açıklamasını yaptı.

Dilara ve Cemre 33'er puan aldı ve yarışmada elenen isim 3. oyunda belli oldu. MasterChef'te yarışmaya veda eden isim ikinci kez düelloyla belli oldu. Daha önce Suna ve Eda düelloyla elenmişti.

DILARA VE CEMRE DÜELLOYA KALDI

Cemre, ''İstediğim tabağı çıkartamadım. Ağrım var. İnşallah kendimi toparlarım. Burada kalmak istiyorum. Erken veda etmek istemiyorum. İlk hedefim ilk 10'du ikinci hedefim ilk 5.'' dedi.

Dilara,'' Bu iş artık sadece elenmemek değil, karşındaki rakibi elemeyle alakalı ve kişisel bir şey. Bu yüzden elimden geleni sonuna kadar yapacağım. '' dedi.

Son dakika: Malt unu! Ben Saksı Değilim tatlısı! Malt unu nedir? MasterChef'te gündem: Somer Şef'in saksı tabağı malt unundan yapılıyor!

Yarışmacıların düelloda yapacağı tabağı Somer şef belirledi. Vejetaryen ve soğuk başlangıç olan tabağının adı ''Ben saksı değilim''...

Gecede sona kalan iki isim Dilara ve Cemre oldu. Şefler bir karara vardıklarını açıkladı.

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Dilara için Somer Şef, '' Peynir tabağında sıkıntı yok, ürünlerin tam ve sıkıntı yok. Benim sana puanım 7.'' derken Cemre için, ''Yan duvarların ince, ekleme yaptığın için dışarıda çatlaklar oluşmuş. En büyük sıkıntı toprakta, kuru değil. Bu toprak kuru olmazsa katmanlar birbirine geçiyor. Çıtırlığı yok. Sana puanım 6'' dedi.

Danilo şef Dilara'ya 7 puan verirken Cemre'ye 5.5 puan verdi.

Mehmet Şef ise Dilara'ya 7 puan verirken Cemre'ye 6 puan verdi. Böylece yarışmaya veda eden isim Cemre oldu.

Dilara gece boyunca 54 puan alırken Cemre ise 50.5 puan aldı. Dilara, ''Kendim ile ilgili bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Cemre meslekte başarılı bir kadın aramızda yaşananlar önemsiz. Elimden geldiğince destek olmak isterim.'' derken Cemre, ''Teşekkür ediyorum.'' dedi.

Dilara, ''Ya kaybedecektim ya kazanacaktım. Kazandım. Yolum devam ediyor. Buradan da çıktım.'' dedi.

10 Aralık 2023 MasterChef kim elendi ŞAŞIRTAN ELEME MasterChef kim veda etti, gitti İşte yarışmaya en son veda eden isim

YARIŞMADAN ELENE CEMREDEN HÜZÜNLÜ VEDA

Üzülmeyelim, sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Ben sağlık sebebiyle sıkıntı yaşadığım için gitmeme üzülüyorum. Düşündüğüm başıma geldi. Sırtımdaki rahatsızlık sebebiyle elenmeme üzüldüm. Kötü bir dereceyle bitirdiğimi düşünmüyorum. İlk hedefim 10'du. Tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Sağlık sebeplerinden dolayı bir gün ara da verildi. Sağ olsunlar tedaviye girdim ama o ağrı geçmedi. Bir günde geçseydi mucize olurdu. O mucize beni bulmadı.

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