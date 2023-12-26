Malatyalı şehidin cenazesinde olay! Cenaze namazında CHP çelenkleri parçalandı!

Malatya’da kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın için CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen çelenkler vatandaşlar tarafından parçalandı.

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Malatyalı şehidin cenazesinde olay! Cenaze namazında CHP çelenkleri parçalandı!

Malatya’da son yolculuğuna uğurlanan şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cenaze namazına katılan vatandaşlar tarafından parçalanarak tören alanı dışına atıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üsse bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın şehit oldu. Şehit Emre Taşkın, Malatya’da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE KATILAN VATANDAŞLAR ÇELENKİ KIRIP DIŞARI ATTILAR

Cenaze namazı öncesinde cenaze namazına katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) tepki gösterdi. Vatandaşlar olduğu iddia edilen bir şahıs ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayarak, tören alanı dışına attı.

Malatyalı şehidin cenazesinde olay! Cenaze namazında CHP çelenkleri parçalandı!
Bu esnada cenazeye katılan vatandaşlar da alkış ve tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek vererek, "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez ve tekbir" sloganları attı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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