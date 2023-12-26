Dünya Bunu Konuşuyor: Nükleer Bomba, Göktaşını Durdurabilir Mi? İşte Yanıtı…

Bilim insanları, bir bilimkurgu felaket filminden bir olay örgüsü ile Dünya'yı kurtarıp kurtaramayacaklarını araştırıyorlar. Konu ise, nükleer bomba ile göktaşını durdurmak. Yapılan çalışmalar ise oldukça şaşırtıcı. Peki göktaşını durdurmak mümkün mü?

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Dünya Bunu Konuşuyor: Nükleer Bomba, Göktaşını Durdurabilir Mi? İşte Yanıtı…

Aralık ayında yapılan çalışma, felaket bir asteroitin gezegeni yok etmesini önlemek için bir nükleer bombanın uzaya gönderilmesini araştırdı.

Bilim insanları, Dünya'ya doğru fırlayan muazzam büyüklükte bir asteroit tespit ettiler. Devasa büyüklükteki asteroiti durdurmak için gündeme ise, nükleer bomba geldi.

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DÜNYA’YI BEKLEYEN DEVASA ASTEROİT

Asteroit Bennu, ekvatorunda 500 metre genişliğinde karbon bakımından zengin bir taştır. Bu asteroitin NASA'ya göre, Bennu muhtemelen yaklaşık 700 milyon ile 2 milyar yıl önce çok daha büyük bir asteroitten ayrıldı.

Göktaşının Dünya ile çarpışması gerçekleşirse, o zaman 1200 megaton enerji açığa çıkacağına inanılıyor. Raporlara göre, Amerika'daki araştırmacılar bu asteroitleri uzayda nükleer bombalarla yok etmeyi planlıyorlar.

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TEK ÇARE NÜKLEER BOMBA MI?

Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki (LLNL) araştırmacılar, NASA'ya asteroitlerin Dünya ile olası çarpışmasını anlatacak bir sistem hazırladılar. Ancak B planı olarak nükleer bomba devreye alındı. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı.

Teknik olarak, bir nükleer bomba daha küçük bir asteroiti yok edebilir. Yapılan çalışmalara göre iki farklı senaryo üzerinde duruldu. Yapılan simülasyon sonucunda; nükleer bomba, göktaşını Dünya’dan uzaklaştırabilir ya da oldukça küçük parçalara ayırabilir.

Son olarak araştırma başkanı Mary Burkey, “Geliştirdiğimiz modelde, uzaya nükleer bomba atarak Dünya’ya doğru gelen asteroidin gezegenimize çarpmasını önleyebilmeyi araştırıyoruz” açıklamasında bulundu.

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