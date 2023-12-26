Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!

Esenyurt’ta sabah saatlerinde yaşanan kazada seyir halindeki kamyon motor kuryeye çarparak ölümüne sebep oldu.

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Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!

Esenyurt’ta kamyonun çarptığı motor kurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 08.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde yaşandı. Motosiklet sürücüsünü fark edemeyen kamyon şoförü, motor kuryeye çarptı. Kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle kurye, kanlar içerisinde yere düştü.

Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kurye, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahale anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta feci kaza! Sipariş yetiştirmeye çalışan kurye kamyonun altında can verdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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