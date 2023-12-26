Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!

Geçtiğimiz Cumartesi günü sabaha karşı, Büyükçekmece’de hareketli dakikalar yaşandı. Bir kuyumcu dükkanını gözlerine kestiren yüzü maskeli 4 hırsız arabayla gelip sadece 2 dakikada, girdikleri kuyumcuyu soyup kaçtı.

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Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!

Büyükçekmece’de bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak kapıyı açan hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık soygun yaptı. Soygun anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.

Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!

MAHALLE BEKÇİLERİ ATEŞ EDEREK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabaha karşı Büyükçekmece’de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece’de hareketli gece! Girdikleri kuyumcuyu soymaları sadece 2 dakika sürdü!

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

"YAKLAŞIK 2 DAKİKADA SOYUYORLAR"

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, “Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.
Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım.
Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar’a doğru kaçıyorlar” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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