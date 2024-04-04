Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!

31 Mart'taki seçimlerde aday olmayan Gürsel Uçar, yeni belediye başkanı Aytaç Kurt’a makam odasında görevi teslim ederken skandal sözler söyledi.

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Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!

Muğla’nın Datça ilçesinde ilk döneminde atama, ikinci döneminde ise seçilmiş başkan olarak görev yapan ve 31 Mart'taki seçimlerde aday olmayan Gürsel Uçar, yeni seçilen Aytaç Kurt’a görevi teslim ederken skandal sözlere imza attı.

2014 yılı öncesi İl Genel Meclis üyeliği de yapan Gürsel Uçar, devir teslim töreninde belediyeye alınan her personelin CHP’li olduğunu belirterek, skandal sözler sarf etti. Görevi yeni başkana devreden Uçar, belediye başkanlık makamında yaptığı konuşmada, “Kendi partilimize yapma ilhamlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben belediyeye almış olduğumuz o Cumhuriyet Halk Partililerin bir MHP’li faşist insana kim olursa olsun, 'Başkanım' demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra siyaset yapalım, kendi partimizin hiçbir zaman yüzünü, boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları bu partimize yaşatmak adına şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!

MHP’li aday konuştu

Gürsel Uçar’ın bu sözleri üzerine 31 Mart’ta Cumhur İttifakı'nın Datça Belediye Başkan adayı olan MHP’li Feyzullah Gülada açıklama yaptı. Gülada, “Açıklamalardan büyük üzüntü duydum. Tarafsız olması gerektiği makam odası ve Türk bayrağının altında bunu söylüyor. Kavaklıdere Belediye Başkanının açıklaması sonrası ortalığı yıkanlar bununla ilgili ne diyecek merak ediyorum. Bugüne kadar savundukları ilkeleri sorgulamaya başladım. Bu duruma getirdiler. Bu tür sözler görevini hakkıyla, şerefiyle, layıkı ile yapan diğer CHP’li belediye başkanlarımızı da töhmet altında bırakıyor. Benim kanaatim bu tür sözler bir nevi halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Yoruma açık” dedi.

Makam odasında skandal sözler! Datça eski belediye başkanının konuşması olay oldu!
Datça’da 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan MHP’li Feyzullah Gülada ile CHP’li Aytaç Kurt arasında geçen yarışı bin 107 oy farkla CHP’li Aytaç Kurt kazanmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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