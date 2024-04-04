Kartal'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! kartal Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin adayları kadar mahallelerde hangi adayın mahallesinde muhtarlığı kazanacağı merak ediliyordu. 20 mahallesi bulunan Kartal'da kıyasıya yarışın yaşandığı mahalle muhtarlığı seçimlerinde seçilen muhtarlar belli oldu İşte Kartal'da 31 Mart 2024 seçilen 20 mahalle muhtarları
KARTAL'DA 2024 SEÇİMLERİNDE MAHALLE MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI
Atalar: Erhan Gülmüş
Cevizli: Memiş Dikilitaş
Cumhuriyet: Gülcan Aydın
Çarşı: Senem Özdemir
Çavuşoğlu: Tülay Has
Esentepe: Ramazan Kula
Gümüşpınar: Şirin Kamiloğlu
Hürriyet:
Karlıktepe: Barış Korkmaz
Kordonboyu: Arzu Keskin
Orhantepe: Zeki Dağ
Orta: Hayrettin Aydın
Petrol-İş: Ayten Aytür
Soğanlık Yeni: Erol Yurdakul
Topselvi: Haydar Singün
Uğur Mumcu: Soner Eker
Yakacık Yeni: Paşa Akyıldız
Yalı:
Yukarı: Ünal Özuğurlu
Yunus:
KARTAL'DA 2019 SEÇİMLERİNDE MAHALLE MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI
Kartal’da 31 Mart 2019’da yapılan mahalli idareler seçimlerinde mahalle muhtarı olmayı başaran kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır.
Atalar: Erhan Gülmüş
Cevizli: Memiş Dikilitaş
Cumhuriyet: Gülcan Aydın
Çarşı: Senem Özdemir
Çavuşoğlu: Arif Koç
Esentepe: Ramazan Kula
Gümüşpınar: Miktat Gürsel
Hürriyet: Fatih Ekiz
Karlıktepe: Barış Korkmaz
Kordonboyu: Arzu Keskin
Orhantepe: Zeki Dağ
Orta: Hüseyin İnce
Petrol-İş: Ayten Aytür
Soğanlık Yeni: Erol Yurdakul
Topselvi: Ramazan Keklik
Uğur Mumcu: Soner Eker
Yakacık Yeni: Paşa Akyıldız
Yalı: İsa Durmuş
Yukarı: Ünal Özuğurlu
Yunus: Mahmut Evren