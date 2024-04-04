Kartal'da seçilen mahalle muhtarları belli oldu! kartal Mahalle Muhtar seçim Sonuçları | 31 Mart 2024 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye başkanları meclis üyeleri seçimi kadar en çok merak edilen hangi mahalleyi hangi muhtarın kazandığı yönünde olarak araştırmaya başladı. İşte Kartal Mahalle Muhtar Sonuçları | 31 Mart 2024