  1. Anasayfa
  2. Siyaset
  3. Levent Gültekin'den ailesini belediyelere yerleştiren CHP'li Bülent Tezcan'a olay tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz

Levent Gültekin'den ailesini belediyelere yerleştiren CHP'li Bülent Tezcan'a olay tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz

Gazeteci Levent Gültiken CHP'nin Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın ailesi ve tüm yakınlarını belediyelere yerleştirmesini sert bir şekilde eleştirerek, Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş. Hiç mi utanmıyorsunuz? diyerek tepki gösterdi.

Yayınlanma:
Güncelleme:

Yazar Levent Gültekin, CHP'li Bülent Tezcan'a tepki gösterdi. "Bülent Tezcan kendisi beş dönemdir milletvekili. O kadar bulunmaz büyük hint kumaşı ki yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor." ifadelerini kullanan Gültekin şunları kaydetti:

Yetmiyor kızını, oğlunu, damadını CHP'li belediyede işe yerleştiriyor. Sonra bunu belediye başkanına soruyorlar liyakatla aldık diyor. Kuşadası'nda başka mimar mı yoktu. Bunu Kuşadası'nda herkes biliyor.

"Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım soru sordu Tezcan'a. 'Eşiniz Ataşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışıyor mu?' diye. Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş.

Hiç mi utanmıyorsunuz? CHP'li belediyeler CHP'li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Siyaset
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? sorusuna: Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" dedi, kulislerden sızan bombayı patlattı!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olur? sorusuna: Sinan Burhan "sürpriz söyleyeyim" dedi, kulislerden sızan bombayı patlattı!
Cem Küçük'ten siyaseti sallayacak bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir
Cem Küçük'ten siyaseti sallayacak bomba iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Milletvekilleri AK Parti'ye geçebilir
Topuklu efe krizi büyüyor! Özlem Çerçioğlu Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Topuklu efe krizi büyüyor! Özlem Çerçioğlu Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi çileden çıkardı: Her sözü yalan ve yamuk!
Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi çileden çıkardı: Her sözü yalan ve yamuk!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özer'e AK Parti'den sert tepki: Üçüncü sınıf siyaset!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Özer'e AK Parti'den sert tepki: Üçüncü sınıf siyaset!
Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi: CHP İmamoğlu'nun yerine yeni bir aday belirlemeli
Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi: CHP İmamoğlu'nun yerine yeni bir aday belirlemeli
CHP'de Ekrem İmamoğlu isyanı! Hepimizi kandırdı, hiç bir dediği doğru çıkmadı
CHP'de Ekrem İmamoğlu isyanı! Hepimizi kandırdı, hiç bir dediği doğru çıkmadı