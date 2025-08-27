Levent Gültekin'den ailesini belediyelere yerleştiren CHP'li Bülent Tezcan'a olay tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz

Yazar Levent Gültekin, CHP'li Bülent Tezcan'a tepki gösterdi. "Bülent Tezcan kendisi beş dönemdir milletvekili. O kadar bulunmaz büyük hint kumaşı ki yerini kimseye bırakamayacak kadar önemli işler yapıyor." ifadelerini kullanan Gültekin şunları kaydetti:

Yetmiyor kızını, oğlunu, damadını CHP'li belediyede işe yerleştiriyor. Sonra bunu belediye başkanına soruyorlar liyakatla aldık diyor. Kuşadası'nda başka mimar mı yoktu. Bunu Kuşadası'nda herkes biliyor.

"Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Hanım soru sordu Tezcan'a. 'Eşiniz Ataşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışıyor mu?' diye. Arkadaş tüm aileyi belediyelere yerleştirmiş.

Hiç mi utanmıyorsunuz? CHP'li belediyeler CHP'li siyasetçilerin çocuklarını işe alınca başkalarına yer kalmıyor.